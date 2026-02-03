여준기 경주시체육회장, 경주시장 출마 공식 선언

여준기 경주시체육회장이 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거에서 경주시장 출마를 공식 선언하며 본격적인 행보에 나섰다고 3일 밝혔다.

여 회장은 “경주를 다시 정의롭게 세우고 무너진 사회적 신뢰를 회복해 시민이 시정을 움직이는 도시를 만들기 위해 출마를 결심했다”고 밝혔다.

여준기 경주시체육회장이 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거에서 경주시장 출마를 공식 선언하고 있다. 여준기 제공

이어 “시민의 상식과 정의를 기준으로 시민이 주인이 되는 시정을 반드시 구현하겠다”며 “ 침체된 경기회복 등 산적한 일들이 많지만 이를 극복하고 사랑하는 경주를 위해 지역에서 맡은 역할에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

여 회장은 현 시정에 대해서도 다른 생각을 밝혔다

그는 “지난 4년간의 경주시정은 시민의 기대에 미치지 못했고 인구 감소와 지역 성장의 결정적 기회를 놓쳤다”며 “지역경제 침체, 행정 혼선, 예산 낭비, 책임 행정의 실종이 반복돼 왔다”고 지적했다.

특히 “보여주기식 축제와 전시성 사업은 실속 없이 예산만 소모했고 APEC 이후에도 도심 상권과 지역경제는 살아나지 못했다”며 “시민의 목소리는 점점 행정에서 멀어지고 있다”고 비판했다.

그는 그동안의 시민사회단체 활동과 경주시체육회장으로서의 경험을 강조하며 현장 중심의 시정을 약속했다.

그는 “시민과 가장 가까운 현장에서 문제를 해결해 온 사람이 바로 저”라며 “황성·용강·성건·동천·감포·안강·외동·건천 등 경주 4대권 전 지역의 목소리를 같은 무게로 듣는 시정을 펼치겠다”고 말했다.

여 회장은 경주의 도약을 위한 7대 핵심 공약도 함께 발표했다.

▲시민 직접 참여 행정으로 시민 주권 시정 실현 ▲신라왕경복원 및 형산강 살리기 ▲전문단체 활용과 연계로 시민 삶의 질 중심 행정 구현 ▲역사·관광·문화가 일상이 되는 친환경 도시 ▲경주형 기본소득 등 실질적 기회 정책 추진 ▲양질의 일자리 창출로 청년과 지역경제 동반 활성화 ▲AI 기반 스마트 행정으로 경주형 미래 성장 도시 조성

특히 여 회장은 ‘경주형 기본소득’에 대해 “경주시 예산 대비 1~2% 수준에서도 충분히 검토 가능한 정책”이라며 “선심성 정책이 아니라 시민의 삶을 실제로 바꾸는 방향으로 설계하겠다”고 설명했다.

여 회장은 경주 내 대형 개발 예정지와 유휴부지 활용 문제와 관련, “체육·공공시설·주거·문화공간이 결합된 복합 개발에 대한 시민 요구가 높다”며 “특혜 없는 투명한 시민 참여 방식으로 해법을 찾겠다”고 밝혔다.

또 소상공인 특례보증, 지역 상권 침체, 대중교통과 주차 문제에 대해서도 “현장의 어려움을 누구보다 잘 알고 있다”며 “행정 절차를 대폭 간소화하고 시민 체감형 교통·상권 정책으로 전면 개선하겠다”고 강조했다.

회장은 출마 선언에 앞서 경주시 충혼탑을 참배하며 각오를 다졌고 선언 직후 첫 일정으로 지역 경로당을 찾아 어르신들과 소통하며 ‘섬김의 정치’와 소상공인과 요식업 종사자를 만나 ‘소상공인들의 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다’고 했다.

여 회장은 “경주에서 시민 곁을 지키며 살아온 사람으로서 기존 정치가 만들지 못한 변화와 완전히 다른 경주의 길을 반드시 열어가겠다”고 강조했다.

한편 여 회장은 신우운수 대표이사, 경주시태권도협회장 등을 지냈고 현재는 김운용스포츠위원회 집행위원도 맡고 있다.

