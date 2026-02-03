포항남부소방서, 언론 관계자 소방안전정책 간담회

경북 포항남부소방서는 3일 관내 주요 언론매체 관계자를 초청한 가운데 언론 관계자 소방안전정책 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 유문선 서장을 비롯 소방서 주요 관계자들이 참석한 가운데 포항남부소방서의 일반현황, 주요 추진 실적, 당면 현안 사항을 공유하는 등 언론과의 긴밀한 소통을 통해 소방 정책 홍보 및 보도 활성화 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

포항남부소방서는 3일 관내 주요 언론매체 관계자를 초청, 언론 관계자 소방안전정책 간담회를 개최한 가운데 유문선 포항남부소방서장이 인사말을 하고 있다. 포항남부소방서 제공

간담회는 참석자 소개를 시작으로 포항남부소방서의 조직 체계와 역할, 화재 예방 및 구조 활동 등 최근 성과를 소개하는 시간을 가졌다.

또한, 지역사회 안전 강화를 위한 당면 과제에 대해 논의가 이뤄졌다.

특히, 언론매체와 소방서 간 협력 강화 및 국민 안전 홍보 효과 제고를 위한 다양한 아이디어를 나누고, 적극적인 보도 참여를 당부하며 질의 답변과 건의 사항을 받는 시간도 함께 마련됐다.

유문선 포항남부소방서장은 “언론은 시민과 소방의 가교 역할을 하는 중요한 파트너”라며“앞으로도 소방 행정의 투명성과 효율성을 높이고 보다 효과적인 홍보를 위해 언론과의 소통을 꾸준히 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

