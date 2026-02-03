오케이미트, 이마트 ‘아그로수퍼’ 안데스청정돈 삼겹ㆍ목살 성공적 안착

축산물 전문 기업 오케이미트가 이마트 친환경 브랜드 ‘아그로수퍼’의 핵심 상품인 안데스청정돈 삼겹ㆍ목살을 공급·운영하며, 친환경 돈육 사업을 확대하고 있다고 밝혔다.

안데스청정돈은 이마트 아그로수퍼 브랜드를 대표하는 친환경 돈육 상품으로, 안데스 지역에서 사육된 원육을 기반으로 한 상품으로 소개된다. 오케이미트는 해당 안데스청정돈 삼겹ㆍ목살 상품을 이마트에 공급·운영하며, 지속 가능한 유통 구조를 구축했다.

특히 안데스청정돈 삼겹ㆍ목살은 단발성 기획 상품이 아닌 레귤러 상품으로 운영돼 정기적인 입점과 판매가 이루어지고 있다. 이는 친환경 축산물에 대한 소비자 인식이 일시적인 관심을 넘어 일상적인 소비로 확장되고 있음을 보여주는 사례로 전해졌다.

오케이미트는 원육 선별부터 품질 관리, 공급 안정성까지 전 과정에 걸쳐 관리 체계를 적용하며, 안데스청정돈의 친환경 가치가 유지될 수 있도록 운영을 이어가고 있다. 이를 통해 이마트 아그로수퍼 브랜드 내에서 안데스청정돈 상품의 운영을 확대한다는 방침이다.

오케이미트 관계자는 “안데스청정돈 삼겹ㆍ목살은 이마트 매장에서 판매가 이어지고 있다”며 “앞으로도 안데스청정돈을 중심으로 친환경 돈육 상품을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편 오케이미트는 자유방목 우육을 비롯해 안데스청정돈, 아그로수퍼 등 친환경 축산물 포트폴리오를 확대하며, 친환경 축산물 분야에서 축산물 전문 기업으로서의 입지를 넓혀가고 있다고 밝혔다.

