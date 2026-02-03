쇼트트랙 ‘황금 막내’ 임종언 …IOC ‘라이징 스타 10인’ 선정

대한민국 쇼트트랙 대표팀의 ‘막내’ 임종언(19·고양시청·사진)이 6일 개막하는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 주목할 ‘떠오르는 스타’로 선정됐다.

국제올림픽위원회(IOC)는 3일 선정한 이번 올림픽에서 주목해야 할 10명의 신예 중 하나로 임종언을 꼽았다. IOC는 임종언 외에도 미국 스노보드 하프파이프 종목의 알렉산드로 바르비에리, 영국 스노보드 빅 에어와 슬로프스타일의 미아 브룩스, 아이스하키의 다미안 클라라 등을 주목해야 할 신예로 선정했다.

IOC는 “임종언은 고작 만 17세 때 국가대표 선발전 우승으로 대한민국 대표팀에 이름을 올린 선수”라며 “지난해 4월 서울에서 열린 두 차례 한국 국가대표 선발전에서 1위를 차지했다. 2022년 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 챔피언인 황대헌 등을 제쳤다”고 선정 이유를 설명했다.

임종언은 2024년 주니어 세계선수권에서 금메달 2개를 포함해 총 메달 5개를 따냈다. 지난해 주니어 세계선수권에선 4관왕을 달성했다. 출중한 쇼트트랙 스타들이 대거 출전한 지난해 국가대표 선발전에선 고등학생 신분으로 출전해 종합 1위를 차지해 세간의 화제를 모았다. 성인 무대 데뷔전이던 2025~2026 국제빙상연맹(ISU) 월드투어 1차 대회부터 남자 1500m와 5000m 계주 2관왕에 오르는 등 월드투어에서만 개인전과 계주에서 금메달 5개와 은메달 3개, 동메달 1개를 휩쓸었다. 1차 대회 남자 1500m에선 황대헌, 윌리엄 단지누(캐나다), 쑨룽(중국) 등 내로라하는 선수들을 꺾었다.

임종언은 지난달 동계올림픽 D-30 미디어데이에서 “지난해 1월 주니어 국가대표로서 주니어 세계선수권대회를 준비 중이었다”면서 “당시 컨디션을 끌어올려 국가대표 선발전에서도 갈 수 있는 곳까지 가보자는 목표를 가졌다. 올림픽에서 국가대표로 뛸 것이라고는 상상도 못 했다. 지금도 이 자리에 있는 것이 믿기지 않는다”고 밝혔다.

임종언은 이번 올림픽에서 남자 1500m와 1000m, 5000m 계주 등에 출전해 메달 사냥에 나선다.

