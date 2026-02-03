‘우롱보상’에… '탈팡' 가속화

대규모 개인정보 유출 사태로 지난해 12월부터 ‘탈팡’(쿠팡 회원 탈퇴) 행렬이 이어지면서 지난달 쿠팡 이용자가 110만명 가까이 줄어든 것으로 나타났다. 네이버플러스 스토어의 경우 이용자 수가 10%나 늘어 탈팡 이용자들을 흡수한 것으로 보인다.



3일 리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 지난달 쿠팡의 월간 활성이용자 수(MAU)는 3318만863명으로, 1개월 전보다 3.2% 줄었다. 특히 이용자 수 기준으로는 109만9901명 감소했다. 쿠팡 이용자 수 감소율은 지난해 12월 0.3%에서 지난달 3.2%로 10배 높아졌다. 쿠팡이 지난해 말 개인정보유출 사고에 대한 보상으로 지난달 15일 구매이용권(쿠폰)을 지급했지만 ‘우롱보상’이라는 비판을 받으면서 이용자 잡기에는 실패한 것으로 풀이된다.



종합몰 앱(애플리케이션) 상위 5개 중 쿠팡 외에도 C커머스(중국계 이커머스)인 알리익스프레스(-1.3%)와 테무(-0.3%), 11번가(-0.9%) 등 상위권 앱 이용자 수가 동반 감소했지만 네이버플러스스토어만 이용자가 10% 증가했다. 네이버플러스스토어의 MAU는 지난해 12월 644만3758명으로 6위였다. 하지만 지난달 709만662명으로 단숨에 700만명대에 진입하며 G마켓을 제치고 5위에 올랐다. 6위인 G마켓 이용자도 679만6621명으로 2.4% 줄었고 GS SHOP(265만3028명) 이용자 역시 7.5% 감소했다.

