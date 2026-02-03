구준엽, 故서희원 1주기 조각상 세워…“죽도록 보고 싶다”

대만의 유명 배우이자 가수 구준엽의 부인인 쉬시위안(서희원) 사망 1주기를 맞아 고인의 묘지에서 추모 동상 제막식이 열렸다.

3일 대만 현지 매체 중앙통신사(CNA) 등에 따르면 구준엽은 전날 쉬시위안의 어머니와 동생 등 가족, 지인들과 함께 대만 신베이시 진바오산 묘지에서 고인을 기리는 조각상 제막식에 참석했다.

사진=구준엽 SNS 캡처

두 손을 가슴에 포개고 눈을 감은 채 미소를 짓고 있는 모습의 동상은 구준엽이 직접 디자인한 것으로 알려졌다. 이날 제막식에는 구준엽과 함께 그룹 ‘클론’으로 활동했던 강원래가 휠체어를 타고 참석했으며 그룹 슈퍼주니어의 최시원도 자리했다.

대만 매체들은 구준엽이 27년 전 쉬시위안으로부터 선물 받은 코트를 입고 등장해 눈길을 끌었다고 전했다.

구준엽은 전날 자신의 인스타그램에 아내에게 쓴 자필 편지를 공개하기도 했다. 그는 “아직도 현실인지 꿈인지, 꿈이길 바라면서 가슴이 먹먹해지고 아파온다”라며 “다음에 만나면 영원히 같이 있자, 보고 싶다, 너무 보고 싶다, 죽도록 보고 싶다”고 전했다.

구준엽은 아내 사망 이후 거의 매일 진바오산 묘지를 찾아 자리를 지킨 것으로 전해졌다.

쉬시위안은 배우이자 가수, 방송 진행자로 활동한 대만의 스타로 2001년 일본 만화 ‘꽃보다 남자’를 원작으로 한 드라마 ‘유성화원’에서 여주인공 ‘산차이’를 맡으면서 큰 인기를 끌었다. 구준엽과 쉬시위안은 2022년 결혼에 성공했으나, 쉬시위안은 지난해 2월 일본 여행 중 독감에 걸린 뒤 폐렴 합병증으로 결혼 3년 만에 세상을 떠났다.

