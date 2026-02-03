대구교통공사, 인공지능 기반 ‘상수도 누수 조기발견 시스템’ 구축

대구교통공사는 대구시 상수도사업본부와 협력해 인공지능(AI) 기술을 활용한 ‘상수도 계량기 원격검침 기반 누수 조기발견 시스템’ 구축에 나섰다고 3일 밝혔다.

이 사업을 통해 지하철 역사 내 상수도 누수를 보다 신속히 파악하고, 물 낭비를 줄여 효율적인 시설관리를 추진할 계획이다.

해당 시스템은 대구시가 운영 중인 스마트 원격검침 시스템의 일일 물 사용량 데이터를 공유받아 AI로 분석하는 방식이다. 물 사용량의 비정상적인 변화를 분석해 누수 의심 징후를 조기에 탐지하는 것이 핵심이다.

공사는 지난해 12월부터 상수도사업본부와 협의를 진행해 왔으며, ‘행정정보 공동이용 시스템’을 활용한 데이터 연계 방안을 마련했다. 이어 3월부터는 해당 시스템을 본격 운영해 상수도 누수를 신속히 파악∙보수함으로써 물 낭비를 줄이고, 수자원 보호에 기여하는 친환경 경영(ESG) 실천 효과를 거둘 것으로 공사 측은 기대했다.

김기혁 공사 사장은 “지자체가 보유한 빅데이터를 활용해 예산을 절감하고 상수도 관리 효율을 높이는 혁신 사례가 될 것”이라며 “앞으로도 AI와 빅데이터 등 첨단 정보통신기술(ICT)을 적극 도입해 더욱 스마트한 도시철도 운영 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

