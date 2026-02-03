강남3구 매물 15% 늘었다… 김윤덕 장관 “부동산 정상화 첫 신호”

김윤덕 국토교통부 장관이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

국토교통부 김윤덕 장관은 3일 “올들어 강남 3구 매물이 10%대로 늘었다. 정상화로 가는 첫 신호”라고 밝혔다.

김 장관은 이날 자신의 사회관계망서비스에 올린 글에서 “투기는 멈추고 공급은 늘리고 질서를 세우는 것에 단 한 치도 흔들림이 없다. 시장도 반응하고 있다”며 이같이 말했다.

실제 부동산 빅데이터업체 아실에 따르면 서울 송파구의 아파트 매물은 지난해 말 3374건에서 이날 기준 3896건으로 15.4% 증가했다. 같은 기간 서초구는 5827건에서 6623건으로 13.6% 늘었으며 강남구는 7145건에서 8098건으로 13.3% 증가하며 강남권 전체적으로 매물 쌓임 현상이 나타났다.

김 장관은 “집은 사는 곳”이라며 “그 상식을 땅에 내려 심겠다. 그리고 끝까지 지키겠다”고 강조했다. 이어 “집은 하루의 무게를 내려놓는 공간이지 누군가의 기대 수익이 아니다”라며 “부동산이 한국 사회의 격차를 키우고 청년의 내일을 막아온 거대한 벽이 됐다는 사실을 더는 외면해서는 안 된다”고 덧붙였다.

정부가 지난달 29일 발표한 수도권 6만 호 추가 공급 내용의 1·29 공급 대책에 대해서도 강한 추진 의지를 보였다. 김 장관은 “반드시 실현하겠다”며 “공급은 끊김이 없이 기준은 일관되게 하며 도심 고밀 전환과 유휴부지 가동 그리고 노후 주거지 재정비까지 물량과 속도를 국민이 체감하는 결과로 바꾸겠다”고 약속했다.

시장 교란 행위에 대해서는 엄정 대응 원칙을 재확인했다. 김 장관은 “투기는 차단하고 실수요는 지키겠다”며 “편법이나 불법 그리고 담합과 탈세 등 시장 교란 행위는 예외 없이 끝까지 추적해 바로잡겠다”고 역설했다.

마지막으로 김 장관은 “가계 부채의 무게와 전월세의 공포 그리고 지금 사지 않으면 영영 못 산다는 불안 등 이 비정상을 끝내야 한다”며 “어느 지역 어떤 사업이든 같은 원칙으로 가겠다”고 밝혔다.

