세계한인총연합회, 재외국민 참정권 보장 촉구…“우편·전자투표 도입”

세계한인총연합회가 700만 재외동포의 참정권 보장을 위해 재외선거에 ‘우편·전자투표 도입’을 촉구했다.

연합회는 3일 발표한 성명에서 “180여 개국에서 활약하는 재외동포는 모국의 위상을 높이는 민간 외교관으로 헌신해왔다”며 “그러나 대한민국 주권자로서의 신성한 권리인 ‘참정권’은 여전히 낡은 제도와 거리상 장벽에 가로막혀 있다”고 지적했다.

연합회는 “공관 투표소가 마련된 대도시 거주자 외에 수백, 수천 명 단위로 흩어져 사는 대다수 재외국민에게 선거 참여는 ‘생업을 포기해야 가능한 일’이었다”며 “투표소가 멀다는 이유로 국민의 소중한 한 표가 버려지는 작금의 사태는 명백한 참정권 침해”라고 강조했다.

성명서는 △재외국민 우편 및 전자투표 도입 법안의 즉각적인 입법 △투표소 중심의 기존 한계를 벗어난 재외국민 투표 편의 증진을 위한 혁신적 대책 마련 △2028년 제23대 국회의원 선거를 ‘재외선거 혁신의 원년’으로 삼을 것 등을 요구했다.

연합회는 “세계 최고 수준인 대한민국의 IT 기술력을 결합한 전자투표 도입은 시대적 과제”라며 “국회는 정치적 이해타산을 버리고 재외국민의 투표 접근성을 보장할 입법에 나서야 한다”고 밝혔다. 그러면서 “재외동포의 권익 신장은 대한민국의 국력을 세계로 확장하는 지름길”이라고 강조했다.

이번 성명에는 세계한인총연합회를 비롯해 미주한인회총연합회, 아시아한인회총연합회, 재일본한국인총연합회, 대양주한인회총연합회, 유럽한인회총연합회, 아중동한인회총연합회, 캐나다한인회총연합회, 중남미한인회총연합회 등 주요 재외한인 단체들이 참여했다.

