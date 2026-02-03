백년농가, 배우 김강우 전속모델 발탁…‘상황버섯쌀’의 건강함 알린다

사진=백년농가 제공

프리미엄 쌀 브랜드 ‘백년농가’가 배우 김강우를 브랜드 전속 모델로 발탁했다고 밝혔다.

백년농가는 대표 제품인 ‘상황버섯쌀’을 필두로 프리미엄 쌀 시장에서 입지를 다져왔다. 상황버섯쌀 특유의 구수한 풍미와 풍부한 영양성분은 맛과 건강을 동시에 중시하는 소비자들 사이에서 품질을 인정받으며 꾸준한 사랑을 받고 있다.

백년농가의 전속 모델이 된 김강우는 데뷔 이후 신뢰감 있는 연기와 철저한 자기관리로 대중의 사랑을 받아온 배우다. 특히 평소 가족을 위해 직접 요리하며 좋은 식재료를 선별하는 그의 라이프스타일은 백년농가가 추구하는 ‘건강한 한 끼’의 철학과 부합한다는 평가다.

김강우는 “밥이 식탁 위 가장 기본이 되는 주식인 만큼, 원료를 진중하게 다루는 백년농가와 함께하게 되어 뜻깊다”며, “상황버섯쌀만의 깊은 풍미는 남녀노소 누구나 좋아할 만한 매력을 가졌다. 백년농가의 진정성을 대중에게 잘 전달하고 싶다”고 소감을 전했다.

백년농가 관계자는 “김강우 배우의 건강하고 신뢰감 있는 이미지는 백년농가 상황버섯쌀의 프리미엄 가치를 상징하기에 최적”이라며, “앞으로 모델 김강우와 함께 다양한 마케팅 활동을 전개하며 소비자들에게 더욱 가까이 다가갈 예정”이라고 밝혔다.

한편, 백년농가의 상황버섯쌀은 공식 온라인 채널(공식몰, 네이버 스토어, 쿠팡, 11번가, 지마켓 등)과 홈쇼핑 등을 통해 구매할 수 있다.

