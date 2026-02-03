이웃 위해 자율방범 봉사하던 50대…삶의 마지막에 5명 살리고 하늘로

집에서 의식을 잃고 쓰러져 뇌사에 빠진 50대 남성이 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 장기기증으로 5명에게 새 삶을 선물하고 하늘로 떠났다.

장기기증으로 5명의 생명을 살린 정강덕씨(53). 한국장기조직기증원 제공

한국장기조직기증원은 지난 달 9일 고려대학교안암병원에서 정강덕(53)씨가 뇌사 장기기증으로 5명의 생명을 살리고 하늘의 별이 돼 떠났다고 3일 밝혔다.

지난해 12월 26일 정씨가 출근하지 않자 이를 이상하게 생각한 직장 동료가 가족에게 연락해 경찰에 신고했다. 집에서 쓰러진 정씨를 급히 병원으로 옮겨 의료진이 적극적인 치료를 했지만 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태가 됐다. 이후 뇌사 장기기증으로 심장, 간장, 신장(양측), 안구(양측)를 기증해 5명의 소중한 생명을 살렸다.

정씨는 지난해 가족들과 연명치료 중단 관련 이야기하며 장기기증을 할 수 있다면 누군가를 살리는 것도 좋겠다고 이야기했다. 또 가족들은 영혼은 하늘로 떠나더라도 생명을 살리는 것은 좋은 일이기에 기증을 결심했다.

전라남도 영광에서 2남 1녀 중 막내로 태어난 정씨는 밝고 활발한 성격으로 주변 사람들을 잘 챙기는 자상한 사람이었다. 학교를 졸업하고 아크릴 일을 배웠고, 20년 넘게 대형 할인점 및 매장 등의 디스플레이에 활용되는 소품 제작하는 일을 했다.

정씨는 주말이면 조기축구회에 나가 운동하는 걸 즐기고, 사람들과 어울리기를 좋아하는 사교적인 성격이었다. 주변 사람들을 챙기길 좋아했고, 주변 이웃을 위해 시간을 내어 자율방범대 봉사도 꾸준히 참여했다.

정씨의 누나 정수진씨는 “강덕아. 너 없는 세상을 어떻게 살아야 할지 모르겠어. 그래도 장기기증으로 여러 사람의 생명을 살리고 떠났으니, 누군가의 몸속에서라도 살아 숨 쉰다고 생각할게. 이제 볼 수는 없지만 어딘가 잘 지내고 있어. 벌써 보고 싶다. 사랑해”라고 인사를 전했다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “생명나눔을 실천해 준 기증자 정강덕씨와 유가족분들의 따뜻한 사랑의 마음에 감사드린다”며 “누군가의 생명을 살리는 기적과 같은 일이 우리 사회를 더 건강하고 밝게 밝히는 힘이 될 것으로 생각한다”고 말했다.

