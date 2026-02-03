“고기인줄 알았는데 라면이라고?”…‘반전’ 선물세트 내놓은 삼양식품

삼양식품이 민족 최대의 명절 설을 맞아 우지로 만든 프리미엄 국물라면 ‘삼양1963’을 활용한 이색 이벤트를 선보여 눈길을 끈다.

삼양1963 선물세트. 삼양식품 제공

삼양식품은 설 명절을 맞아 프리미엄 라면 기프트 세트인 ‘삼양1963 선물세트’를 출시했다고 3일 밝혔다.

이번 선물세트의 가장 큰 특징은 ‘의외성’이다. 상자를 열면 명절 시즌 가장 인기있는 고기 선물세트를 연상시키지만, 상자를 풀어보면 정성스럽게 담긴 삼양1963 라면이 모습을 드러내는 반전구성으로 소비자에게 색다른 재미를 선사한다.

특히 고급스러운 패키지 디자인과 보자기 연출을 통해 명절 선물 세트 특유의 분위기를 살리는 동시에, 실속 있는 라면 선물이라는 뜻밖의 유쾌함을 더해 보는 즐거움과 받는 재미를 경험하게 한다.

이번 선물세트의 판매가격과 수량도 ‘1963’에 초점을 맞췄다. 선물세트 1개의 판매가격은 1만9630원, 수량은 1963세트다. 오는 4일까지 카카오 선물하기 사전 예약에서 구매할 경우 2000원 할인혜택이 주어진다. 오는 5일부터는 네이버 공식몰 등을 통해 선물세트를 만나볼 수 있다.

삼양1963은 과거 삼양라면 제조의 핵심이었던 우지 유탕 처리 방식을 현대적으로 재해석해 동물성 기름 우지와 식물성 기름 팜유를 황금 비율로 혼합한 골든블렌드 오일을 사용해 면을 튀겨냈다. 면의 고소함과 감칠맛을 강화했고, 액상스프와 후첨&분말후레이크를 적용해 원재료의 풍미를 더욱 살렸다. 사골육수로 면에서 우러나온 우지의 풍미를 높여 깊은 맛을 더하고, 무와 대파, 청양고추로 깔끔한 뒷맛과 얼큰함을 강조한 국물을 완성했다.

삼양식품 관계자는 “명절하면 떠오르는 대표 선물인 고기 세트를 ‘삼양1963’만의 방식으로 위트 있게 풀었다”며 “명절 선물의 틀을 벗어난 이번 이벤트를 통해 삼양1963만의 매력과 브랜드 스토리로 더욱 친근하게 다가가고 싶다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지