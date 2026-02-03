얼라이브, 새로운 브랜드 모델로 배우 최우식 발탁

사진=얼라이브 제공

건강기능식품 브랜드 얼라이브(Alive!)가 새로운 브랜드 모델로 배우 최우식을 발탁했다고 밝혔다.

얼라이브는 다양한 비타민 및 미네랄 보충제를 선보이고 있는 브랜드다. 온가족이 섭취할 수 있는 종합비타민을 비롯해 성별, 나이 등 필요한 성분에 따라 다르게 섭취할 수 있도록 고려한 제품까지 판매하고 있다.

이와 같은 얼라이브는 최근 배우 최우식을 브랜드 모델로 발탁하며 더욱 폭넓은 고객층에 가까이 다가서겠다는 포부를 드러냈다.

최우식은 2011년 데뷔 후 영화와 드라마를 넘나들며 독보적인 필모그래피를 쌓아온 배우다. 영화 ‘거인’으로 평단의 주목을 받기 시작한 그는, 천만 영화 ‘부산행’과 ‘기생충’을 통해 세계적인 인지도를 쌓았다. 또한 드라마 ‘그 해 우리는’, ‘우주메리미’에서 로맨틱 코미디의 진수를 보여줬으며, 넷플릭스 시리즈 ‘살인자ㅇ난감’에서는 강렬한 연기 변신으로 장르 불문 ‘올라운더’임을 입증했다. 이외에도 ‘서진이네’, ‘윤스테이’ 등 예능에서의 친근한 매력으로 대중의 큰 사랑을 받고 있다.

특히 오는 2월 11일 개봉 예정인 영화 '넘버원'으로 2026년 상반기에도 활발한 활동을 이어갈 예정이다. 영화 ‘넘버원’은 어느 날부터 엄마의 음식을 먹을 때마다 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 하민이, 그 숫자가 0이 되면 엄마 은실이 죽는다는 사실을 알게 되면서 엄마를 지키기 위해 노력하는 이야기로, 최우식은 주인공 하민 역을 맡아 전 세대에 따뜻한 공감을 안길 전망이다.

사진=얼라이브 제공

얼라이브는 이처럼 편안하고 친근한 매력으로 큰 호응을 얻고 있는 최우식을 모델로 발탁, 일상에서 손쉽게 찾아 간편하게 건강을 챙길 수 있는 얼라이브만의 브랜드 경험을 고객들에게 널리 알릴 계획이다.

얼라이브 관계자는 “편안하고 친근한 매력을 지닌 최우식을 모델로 발탁, 보다 많은 고객들에게 얼라이브의 매력을 알리고자 한다”면서 “앞으로 최우식과 함께 다양한 캠페인을 본격적으로 전개할 계획으로, 많은 관심과 성원 바란다”고 전했다.

