김포시, 일산대교 반값 통행료 하이패스 2월 등록 권고

김포=강승훈 기자 shkang@segye.com

경기 김포시민들의 ‘일산대교 통행료 반값 혜택’이 이르면 4월 중 순차적으로 이뤄질 전망이다. 김포시는 일산대교 출퇴근 시간 통행료 지원 시행에 앞서 오는 28일까지 시민들의 하이패스 카드 사전 등록을 마쳐달라고 3일 밝혔다.

시는 사후 신청·지급 방식으로 운영할 계획이다. 통행료는 한국도로공사가 운영 중인 고속도로 통행료 홈페이지에 등록된 하이패스 카드 사용 내역을 기준으로 정산된다. 이달 말까지 하이패스 카드를 등록해야 3월 1일 이후 이용분에 대한 통행기록 조회와 소급 지원이 가능하다.

대상은 김포에 주민등록을 두고 실제 거주하는 시민이 소유한 차량이다. 평일 출퇴근 시간대(오전 6∼9시, 오후 5∼8시)에 일산대교를 오간 경우에 한해 편도 통행료의 50%를 보탠다. 단체·법인 차량이나 사용 본거지가 김포가 아닌 차량은 제외된다.

시 통행료 지원 등록시스템 개설 이후 관련 절차는 별도로 추가 안내할 예정이다. 김병수 김포시장은 “일산대교 통행료 지원은 시민들의 교통비 부담을 실질적으로 덜어주기 위한 정책”이라며 “불편 없이 제도가 적용될 수 있도록 시스템 구축 및 안내에 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지