부산 외국인 통합 플랫폼 새 단장… ‘마이부산’ 오픈

외국인의 부산 정착에 필요한 입국 전후 전 과정에 대한 정보를 원스톱으로 제공하는 부산 외국인 통합 플랫폼이 10여년 만에 새롭게 단장을 마쳤다.

부산시는 3일 부산에 거주하는 외국인을 위한 통합 플랫폼 ‘라이프인부산’을 전면 개편한 새로운 브랜드인 ‘마이부산’을 새롭게 선보인다고 밝혔다.

마이부산 홈페이지 화면 캡처.

시는 2006년부터 발간물 형태의 라이프인부산을 통해 최신 뉴스와 부산 생활정보, 교육정보 등을 제공하다 부산 거주 외국인 주민의 정보 접근성을 높이기 위해 2015년부터 웹페이지로 전환해 운영해왔다.

마이부산은 부산에 거주하는 외국인 주민이나 유학생, 근로자들이 ‘나의 도시’로 인식할 수 있는 이미지를 연상하며 기획된 명칭이다. 외국인이 부산에서 보내는 일상이 개인의 삶과 자연스럽게 이어져 부산을 ‘나의 삶이 자리 잡은 공간’, ‘나의 부산’으로 느낄 수 있도록 하겠다는 비전을 담았다.

핵심 서비스 내용은 외국인이 부산에서 생활하며 가장 많이 찾는 △생활 △행정 △비자 △의료 △교육 △취·창업 △정착지원 △대학 등 주요 생활정착 정보를 57개 언어로 제공하는것이다. 또 외국인의 정보 접근성을 높이기 위해 범주(카테고리) 구조를 세분화하고, 한글과 영어를 병기해 이용자 수요를 반영한 필수 콘텐츠를 확대했다.

특히 외국인 유학생의 원활한 초기 적응과 정착을 지원하기 위한 가이드인 ‘스터디인부산’ 이라는 카테고리를 신설해 증가하는 외국인 유학생의 정책 수요에 적극적으로 대응한다. 해당 카테고리에는 부산지역 대학 정보와 대학별 유학생 지원 제도, 유학생 단계별 가이드 등을 제공해 부산을 선택한 유학생의 생활 전반을 체계적으로 안내한다.

시는 마이부산을 지속적인 관리·모니터링하며, 외국인 근로자와 주민 등 다양한 수요자에게 필요한 콘텐츠를 단계적으로 고도화해 나갈 예정이다.

박형준 시장은 “‘마이부산’은 외국인이 부산에 처음 왔을 때 필요한 정보를 빠르게 한 곳에서 쉽고 편리하게 얻을 수 있는 외국인 통합 플랫폼으로 기능할 것”이라며 “외국인에게 실질적으로 도움이 되는 서비스를 제공해 부산이 외국인에게도 살고 싶은 도시가 되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

