신동엽 "손아섭은 야구계 유재석"

방송인 신동엽이 손아섭의 주량을 유재석에 비유했다.

2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 류현진, 배지현, 황재균, 손아섭이 게스트로 출연해 근황에 대해 이야기를 나눴다.

방송인 신동엽이 손아섭의 주량을 유재석에 비유했다. 사진 = 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 캡처

신동엽은 황재균과 손아섭에게 배지현과 어울리던 사이였는지 물었다.

배지현이 "재균이랑은 많이 어울렸고, 손아섭 선수랑은 사적으로 본 게 오늘 처음"이라고 답했다.

손아섭이 "술을 못 마시니까, 난 잘 안 끼워주더라"라고 말했다. 그는 주량에 대해 "소주 한 3~4잔 하면 알아서 집에 간다"고 했다.

신동엽은 손아섭의 대답을 듣고 유재석에 대해 말했다. 그는 "그런 사람이 있다. 재석이가 술 아예 못 마시는데, 예전에 생일이라서 호동이랑 나랑 다 같이 있다가 '그래도 한번 먹어봐' 했는데, 그냥 자더라"라고 했다.

신동엽은 손아섭을 향해 야구계 유재석"이라고 해 웃음을 자아냈다.

손아섭은 류현진의 주량을 언급하며 "항상 현진이 형을 도망 다닌다. 현진이 형이 제일 무섭다"고 했다. 신동엽 역시 "나도 깜짝 놀랐다"라고 거들었다. 황재균도 "현진이랑 먹으면 진짜 그날은 그냥 죽는다"고 했다.

그러자 류현진은 "결혼을 하면 시간이 별로 없다. 짧은 시간 동안에 화끈하게 마셔야 한다"고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지