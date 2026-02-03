이세영 "'미스트롯4' 앞두고 응급실 다녀와…스트레스 많이 받아"

TV조선 '미스트롯4'

'미스트롯4 미공개 스페셜' 15년 차 코미디언 이세영이 눈물을 흘렸다.

3일 오후 10시 방송되는 TV조선(TV CHOSUN) '미스트롯4 미공개 스페셜'에서는 이세영의 1:1 데스매치 무대가 공개된다. 앞서 마스터 오디션 당시 폭발적인 가창력으로 호평받았지만 동시에 참을 수 없는 개그 본능으로 따끔한 지적도 함께 받은 이세영. 개그우먼과 가수 사이에서 부담감을 토로한 이세영이 1:1 데스매치 경연에서 어떤 무대를 선보일지 궁금증을 더한다.

최근 녹화에서 이세영은 분홍 레깅스 차림으로 등장해 시선을 강탈했다. 이에 마스터 장윤정과 장민호는 "흥분을 안 해야 한다" "노래에 집중해야 한다"라며 우려의 반응을 보였다. 그러나 이세영은 무대 시작부터 돌발 상황과 상상초월 퍼포먼스로 현장을 웃음바다로 만들었다. 1:1 데스매치는 대결에서 패할 경우 바로 탈락 후보가 되는 잔인한 경연이다. 이대로라면 이세영은 탈락 위기에 처하게 되는 상황이었다.

사실 이번 무대를 앞두고 이세영은 큰 압박과 부담에 시달렸다고. 이세영은 "진지하게 임해야 한다는 생각이다, 그래서 연습 끝나고 또 따로 계속 연습했다"라며 "응급실도 갔다 왔다, 해보지 않은 걸 하려고 하니 나도 모르게 스트레스를 많이 받은 것 같다"라고 털어놓았다.

과연 이세영은 큰 심리적 부담감을 이겨내고, 마스터들이 지적한 웃음기까지 뺀 무대를 완성할 수 있을지 기대가 모인다.

무대가 끝난 후 이세영은 "정말 울지 않으려고 했는데"라며 오열했다. 15년 차 코미디언에서 가수로서 인생을 시작하려는 이세영의 처절한 도전, 그녀의 뜨거운 눈물의 이유는 방송에서 공개될 예정이다.

