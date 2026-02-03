추성훈 “야노시호와 매번 이혼 생각”

SBS 새 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!' 화면 캡처

이종격투기선수 출신 방송인 추성훈이 부인 야노 시호의 이혼 발언에 입을 열었다.

지난 2일 첫 방송된 SBS 새 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에서는 첫 게스트로 추성훈이 출연해 4MC 탁재훈, 이상민, 이수지, 카이와 만났다.

이날 방송에서 추성훈은 "나도 똑같이 매번 이혼을 생각한다"고 털어놨다. 이에 MC 탁재훈은 "당시 야노 시호가 빠르게 30번 정도 '매번'이라고 답했다. 추성훈씨는 이미 쫓겨났다는 얘기도 있다"면서 "센 척 하는데 눈빛이 흔들렸다"며 웃었다.

야노 시호는 지난해 12월 SBS TV '신발 벗고 돌싱포맨'에서 '이혼할까 고민한 적 있느냐'는 질문에 "매번 매번"이라며 "다들 이혼해봐서 알지 않느냐"고 했다.

이날 MC 이상민은 "지금 밖에서 제보가 왔는데 야노 시호가 '추성훈이 너무 바쁘다. 난 남자친구가 필요하다'고 했다"고 전했다.

추성훈 "그런 게 있으면 좋다. 그런 친구가 있어야 아내도 재미있을 것"이라며 받아들였다. 그룹 '엑소' 카이가 "그건 외롭다는 얘기"라고 설명했지만, 추성훈은 "자기 인생을 살아야 된다. (이성 친구와도) 커피 마시고 밥 먹고 술 먹고"라고 했다.

카이가 "바쁘니까 일을 조금만 하고 '나랑 같이 놀아달라'는 뜻 아니겠느냐"고 하자, 추성훈은 "난 돈이 없다. 조금 벌어오면 화낸다"고 해 웃음을 줬다.

