6·3 지방선거 ‘D-120’ 대장정 돌입…오늘부터 시도지사·교육감 예비후보 등록

120일 뒤에 치러질 제9회 전국동시지방선거 광역자치단체장과 교육감 선거 예비후보자 등록이 3일 전국 17개 시도선거관리위원회에서 일제히 시작된다.

지난 2일 제9회 전국동시지방선거 예비후보자 등록을 하루 앞두고 경기 수원시 영통구 경기도선거관리위원회에서 직원들이 예비후보자 등록 접수 준비를 하고 있다. 뉴시스

이번 선거는 12·3 계엄 사태 이후 치러지는 첫 전국 단위 지방선거로, 이재명 정부의 국정 동력 확보와 야당의 생존 여부를 가를 ‘운명의 승부처’가 될 전망이다.

선거일 기준 만 18세 이상의 국민(2008년 6월 4일 이전 출생)은 예비후보자로 등록할 수 할 수 있다.

예비후보자로 등록하려면 관할 시도선관위에 △주민등록 초본 등 피선거권에 관한 증명서류 △전과기록에 관한 증명서류 △정규학력에 관한 증명서 △예비후보자 기탁금 1000만원 등을 제출 및 납부해야 한다.

교육감 선거 예비후보자는 정치적 중립 의무에 따 ‘비당원확인서’ 등을 추가로 제출해야 한다.

등록을 마친 후보는 제한된 범위에서 선거운동이 허용된다. 선거사무소를 설치하고, 선거운동용 명함을 배부할 수 있다. 어깨띠나 표지물 착용, 예비후보자 공약집 판매 등의 선거운동도 할 수 있다.

오는 20일부터는 광역의원·기초자치단체장 예비후보 등록이, 다음 달 22일부터는 군의원과 군수 등 예비후보 등록이 각각 시작된다. 본 후보 등록은 5월 14일부터 이틀간 진행된다.

더불어민주당은 2024년 총선과 2025년 조기 대선의 연이은 승리에 이어 올해 지방선거까지 대승을 거둬 입법·행정·지방 권력을 모두 거머쥐겠다는 계획이다.

이를 위해 12·3 계엄 사태에 대한 ‘내란 심판론’을 6월 선거까지 이어갈 가능성이 크다. 지난달 범여권 주도로 국회 본회의에서 2차 종합특검법을 처리한 것도 내란 심판론을 선거 정국을 관통하는 정치 이슈로 유지하려는 전략으로 읽힌다.

다만 최근 민주당 정청래 대표가 제기한 조국혁신당과의 합당을 둘러싼 민주당 내부 논란과 8월 전당대회를 앞둔 당권 경쟁이 변수로 작용할 가능성도 제기된다.

국민의힘은 이번 선거를 보수 재건의 계기로 삼아 이재명 정부를 견제할 제1야당의 존재감을 부각하겠다는 각오다. 특히 부동산 등 민생 현안의 틈새를 집중적으로 파고들어 정부·여당의 실정을 드러내겠다는 전략이다.

반면 국민의힘이 ‘민생 심판’ 프레임을 내건다 해도 중도층은 물론 보수층 내에서도 충분한 호응을 얻기 어려울 것이란 관측도 적지 않다.

계엄 사태와 탄핵 등을 둘러싼 당내 갈등이 장기화하면서 국민의 시선이 곱지 않기 때문이다. 최근 한동훈 전 대표의 제명을 계기로 당 내홍은 극에 달한 상태다.

한 전 대표를 제명한 장동혁 대표의 책임론을 제기하는 오세훈 서울시장의 경선마저 장담하기 어렵다는 말까지 강성 지지층을 중심으로 나돈다.

