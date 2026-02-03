성폭행 재판 앞둔 노르웨이 왕세자 의붓아들, 추가 혐의로 구속

노르웨이 왕실이 잇따라 입길에 오르내렸다.



왕위 계승 1순위인 호콘 왕세자의 아내 메테마리트 왕세자빈이 미국 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인과 친분이 드러나 파문이 일고 있는 가운데, 성폭행 등의 혐의로 재판을 앞둔 그의 장남이 또 사고를 쳐 체포됐다고 AP통신 등이 보도했다.

노르웨이 왕세자 의붓아들 마리우스 보그르 회이비. AFP 연합뉴스

노르웨이 경찰은 2일(현지시간) 성명을 내고 호콘 노르웨이 왕세자의 의붓아들이자 메테마리트 왕세자빈의 큰아들 마리우스 보그르 회이뷔(29)를 전날 저녁 폭행과 흉기 협박, 접근금지 명령 위반 등의 혐의로 체포했다고 밝혔다. 노르웨이 언론은 회이뷔의 범행이 지난 주말 동안 이뤄진 것으로 추정된다고 보도했다.



오슬로 지방법원은 재범 위험을 고려해 회이뷔를 최대 4주간 구금해 달라는 경찰의 요청을 받아들였다.



그는 이미 성폭행 4건을 포함해 전 연인을 상대로 한 폭력, 마약 소지, 교통 법규 위반 등 38개 혐의로 기소돼 오는 3일부터 재판을 앞두고 있다. 지금까지 불구속 상태로 재판을 기다려 온 그는 술과 코카인에 취한 상태에서 여자친구를 때리고 집에 있는 물건을 부쉈다고 인정했으나, 성범죄 혐의와 대부분의 폭력 혐의는 부인하고 있다.



회이뷔는 메테마리트 왕세자빈이 2001년 호콘 왕세자와 결혼하기 전 다른 남자와 사이에 낳은 아들이다. 따라서 왕족이 아니고 왕위 계승 서열에도 포함되지 않는다.



호콘 왕세자는 지난주 의붓아들의 재판과 관련해 회이뷔가 왕실의 일원이 아니며, 노르웨이 시민으로서 다른 사람들과 동일한 권리와 의무를 갖고 있다면서, 재판이 질서 있고 공정하게 진행될 것이라고 믿는다고 밝혔다.



미 법무부가 추가로 공개한 엡스타인 문건에서 메테마리트 왕세자빈의 이름이 최소 1천번 이상 등장하며 둘 사이의 친분이 드러난 것도 노르웨이 왕실을 곤혹스럽게 하고 있다.



왕세자빈은 이와 관련, AFP에 보낸 성명에서 "판단력이 부족했으며 엡스타인과 접촉한 것을 깊이 후회한다"며 "엡스타인의 배경을 더 면밀히 확인하지 못하고 그가 어떤 사람인지 충분히 빨리 이해하지 못했다"고 밝혔다.

