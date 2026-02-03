배다해, 교통사고 당했다 "비명 엄청 질러"

유튜브 채널 ‘다해는다해’ 화면 캡처

뮤지컬 배우 배다해가 최근 교통사고를 당한 사실을 전하며 현재 몸 상태를 전했다.

2일 유튜브 채널 ‘다해는다해’에는 ‘데이트 GRWM | 미국여행 준비 | 드디어 이사갑니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 미국 여행을 앞둔 배다해는 "교통사고 난 거 있죠?"라고 말문을 열었다.

배다해는 "뒤에서 택시가 박았는데 자꾸 피해자라고 본인이 하셔서 어떻게 해야될지 모르겠다"며 "전방주시를 안 하셨다. 시내에서 제 앞에 차가 멈춰있었는데 브레이크 안 밟고 와서 그냥 박았다"고 했다.

그는 뮤지컬 ‘보니 앤 클라이드’를 보고 나오는 길에 사고를 당했다며 "미국 다녀와서 해결해야 할 것 같다"고 덧붙였다.

배다해는 사고 전 상황에 대해서 "1월 1일 밤에 떡볶이가 먹고 싶어서 언니랑 나가서 떡볶이를 사서 차에 실고 출발하는데 주차하는 곳 앞에 쇠기둥이 있었던 거다"라며 "너무 가까이 있어서 몰랐다. 뒤로 뺐다가 가야 되는데 그냥 갔다. 진짜 무사고인데 첫날부터 당황했다"고 말했다.

이어 "그래서 '앞 범퍼를 갈아야지' 하고 차 회사에 예약해 놓고 일주일 뒤에 뮤지컬 보고 나오는 길에 뒤에서 박았다"며 "너무 끔찍해서 보여드리면 안 되지만 비명을 엄청 질렀다. 딱 박았을 때 머리부터 허리까지 계속 소름이 끼쳤다"고 했다.

배다해는 현재 몸 상태에 대해 "물리치료를 받고 있다"며 "시간이 없어서 많이는 못 받고 있다"고 했다.

한편 배다해는 지난 2021년 그룹 페퍼톤스 멤버 이장원과 결혼했다.

