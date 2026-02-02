靑 “작년 ‘예산 절감 집행’ 통해 특활비 7.4억 국고 반납”

청와대는 2일 예산 절감 집행을 통해 2025년도 청와대 특수활동비 예산 41억3000만원 중 7억4000만원을 국고에 반납했다고 밝혔다.

청와대는 “국민의 세금을 내 돈 같이 귀하게 여기면서 국가 예산을 소중하게 집행한 결과 특활비 등의 예산을 절감할 수 있었다”고 설명했다. 특활비는 기밀 유지가 요구되는 외교, 안보 분야 활동 등에 직접 소요되는 경비를 말한다.

서울 종로구 청와대 전경. 뉴시스

청와대가 이번에 국고로 반납한 금액은 특활비 7억4000만원을 포함해 업무추진비 33억4000만원, 특정업무경비 7억원 등 총 47억8000만원 규모다.

청와대는 지난해 9∼12월 중 사용한 특활비 등에 대한 구체적인 집행 항목도 함께 공개했다. 앞서 청와대는 지난해 9월에도 새 정부 출범 직후인 같은 해 6∼8월 특활비 등의 집행 내역을 밝힌 바 있다.

특활비의 경우 9∼12월 총 1526건, 29억1700만원가량이 사용됐는데, 이중 약 11억원은 ‘외교·안보·정책 네트워크 구축 및 관리’에 쓰였다. 아울러 ‘민심·여론 청취 및 갈등 조정·관리’에 약 8억1700만원, ‘국정 현안·공직 비위·인사 등 정보수집 및 관리’에 약 6억1700만원, ‘국민 고통 위로 및 취약계층 격려’에 약 2억1500만원, ‘국가 정체성 및 상징성 강화’에 약 1억6700만원이 각각 사용됐다.

같은 기간 업무추진비는 6319건, 약 26억6800만원이 집행됐다. ‘기념품·명절선물·경조 화환 구매비’에 11억7200만원, ‘국정 현안 관련 대민·대유관기관 간담회’에 9억1900만원, ‘국내·외 주요 인사 초청 행사비’에 5억7700만원가량이 투입됐다.

특정업무경비(2354건, 약 4억800만원)의 경우 ‘수사·감사·예산·조사 업무 소요 경비’ 항목으로 약 9400만원, ‘특정 업무 상시 수행 소요 경비’ 항목으로 약 3억1400만원이 지출됐다.

청와대는 “특활비·업무추진비·특정업무경비 예산 전체의 건별 집행내역까지 모두 공개하는 국가기관은 청와대가 유일하다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지