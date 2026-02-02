동국제강 포항공장, 설 맞아 포항시에 상품권 1000만원 기탁

경북 포항시는 2일 동국제강이 설 명절을 맞아 지역 소외계층을 지원하기 위해 포항사랑상품권 1000매(1000만원 상당)를 기탁했다고 밝혔다.

이날 전달식에는 동국제강 이치광 포항공장장, 김진수 총괄팀장 등이 참석한 가운데 진행됐으며 이번에 기탁된 상품권은 포항시 취약계층 100가구에 전달될 예정이다.

동국제강 포항공장은 2일 설 명절을 맞아 지역 소외계층을 지원하기 위해 포항사랑상품권 1000매를 기탁한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 이치광 동국제강 포항공장장, 김신 복지국장). 포항시 제공

특히 이번 나눔은 설 명절 전 소상공인 매출 증대와 지역 경제 활성화에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.

이치광 동국제강 포항공장장은 “설 명절을 앞두고 지역사회에 실질적인 도움을 줄 수 있는 나눔을 실천하게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 동국제강은 지역과 상생하며 사회적 책임을 다하는 기업이 되도록 힘쓰겠다”고 말했다.

김신 복지국장은 “매년 잊지 않고 어려운 이웃을 위해 따뜻한 온정을 베풀어 주시는 동국제강에 진심으로 감사드린다”며, “기탁해주신 상품권은 도움이 필요한 가구에 소중히 잘 전달해 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

한편 동국제강은 이번 기탁 이외에도 장학사업을 비롯 정화 활동 등 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 펼치며 지역사회 복지 향상과 상생 발전에 앞장서고 있다는 평가가 나온다.

