그래핀 산업 도약 신호탄… 포항시, 그래핀 국가첨단전략기술 지정 정조준

경북 포항시는 ‘꿈의 신소재’ 그래핀을 국가 차원의 전략기술로 격상시키기 위한 본격적인 행보에 나섰다.

시는 지난달 30일 산업통상부 주관 국가첨단전략기술 신규 지정 수요조사에 그래핀 분야 기술개요서를 제출했다고 2일 밝혔다.

포항시청사 전경. 포항시 제공

이번 수요조사는 포항시와 그래핀스퀘어의 긴밀한 협력을 바탕으로 ‘한국나노산업융합협회’ 명의로 신청됐다.

단순히 지자체 차원의 정책 제안을 넘어 상용화를 앞둔 산업계의 현장 목소리를 반영한 공식 건의라는 점에서 큰 의미를 지닌다.

산업통상부는 ‘국가첨단전략산업법’에 따라 ▲기술의 혁신성과 난이도 ▲연관 산업 파급력 ▲공급망 안정성과 경제 안보 기여도 ▲국민경제 활성화 효과 등을 기준으로 국가첨단전략기술을 지정한다.

그래핀이 국가첨단전략기술로 지정될 경우, 투자 지원, 인력 양성, 기술 고도화, 규제 개선, 금융·세제 지원, 특화단지 지정 등 전방위적인 행정특례가 적용돼 국내 그래핀 산업 생태계가 비약적으로 성장하는 전환점이 될 것으로 기대된다.

시는 그래핀의 산업적 잠재력을 일찍이 인식하고, 주무 부처인 산업부와 한국산업기술진흥원(KIAT)을 지속적으로 방문, 그래핀의 국가첨단전략기술 지정을 공식 건의하는 등 선제적인 노력을 이어왔다.

이번에 제출된 기술개요서에는 그래핀이 반도체, 디스플레이, 이차전지 등 국가 주력 첨단산업 전반에 가져올 파급효과와 국민경제에 미치는 영향이 구체적으로 담겼다.

이를 통해 그래핀이 대한민국 첨단산업 경쟁력과 기술주권을 뒷받침할 핵심기술임을 강조했다.

앞으로 포항시는 그래핀이 국가 핵심 산업기술로 자리잡을 수 있도록 행정적 지원과 산업 육성을 지속해 나갈 방침이다.

이를 바탕으로 그래핀 산업이 집적되는 핵심 거점으로서 역할을 한층 강화해 나갈 계획이다.

이러한 정책 추진을 뒷받침하기 위해 지난해 10월 전국 최초 ‘그래핀산업 육성 및 지원에 관한 조례’를 제정해 그래핀 산업을 지원할 수 있는 제도적 기반을 마련했다.

포항시의회를 비롯 산업계, 학계, 연구기관 등 각계 전문가들로 구성된 ‘포항시 그래핀산업육성위원회’를 출범시키며 산·관·학·연 협력 거버넌스를 구축했다.

국가 차원에서도 그래핀에 대한 관심이 점차 확산되는 분위기다.

앞서 정부는 지난해 8월 그래핀을 ‘초혁신경제 선도프로젝트’ 중 하나로 지정하며 국가 차원의 패키지 지원계획을 발표한 바 있다.

그 일환으로 재정경제부는 포항 그래핀 현장을 방문하고, 기업 간담회를 통해 산업 현황을 점검하는 등 정책 구체화에 나서기도 했다.

이러한 정책적 관심 속에서 산업계에서도 가시적인 상용화 성과가 나타나고 있다.

세계 최초 CVD그래핀 필름 양산공장을 포항 블루밸리산단에 준공한 그래핀스퀘어는 본격적인 생산을 앞두고 있다.

특히 CES 2024에서 ‘혁신상’을 수상한 멀티쿠커를 올해 상반기 정식 출시할 예정으로, 그래핀 기술이 적용된 최초의 가전제품으로 주목받고 있다.

이강덕 시장은 “그래핀이 연구 성과를 넘어 실질적인 산업적 성과로 전환되는 결정적 단계에 접어들었다”며 “포항이 선제적으로 조성한 양산 기반과 산업 인프라를 바탕으로 국가첨단전략기술 지정 등 글로벌 그래핀 산업의 흐름을 주도할 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.

