경찰 ‘가덕도 TF’ 24명 추가 투입… 국정원 테러 미인정 경위 문건 확보

이재명 대통령이 더불어민주당 당대표 시절 발생한 ‘가덕도 피습사건’을 수사하는 경찰 태스크포스(TF) 인력이 대폭 확대됐다. 이 사건의 테러 미지정 경위를 확인하기 위해 국가정보원으로부터 관련 문건을 확보하는 등 수사가 본격화하고 있다.



경찰청 관계자는 2일 서울 서대문구에서 개최된 기자간담회에서 “지난달 28일 가덕도TF에 수사인력 24명을 보강해 총 69명으로 확대 편성했다”며 “관련 기관에서 사건 기록 등을 확보해 분석하고 있다. 부산경찰청 관계자 등 참고인 조사도 진행하고 있다”고 설명했다.

사진=연합뉴스

경찰청은 TF 증원 이유에 대해 “가덕도 테러 사건은 공판이 끝나 법률적 부분을 추가 검토해야 하고, 국정원 관련 내용도 있어 심층 수사가 필요하다”고 말했다.



경찰은 이번 증원으로 변호사 자격을 갖춘 수사관도 상당수 확보했다. 경찰청 관계자는 “부산지검의 공판 기록과 판결문, 내란특검의 불기소 사건 기록 등을 확보했다. 국정원의 테러 미지정 관련 자료 등도 일부 받았으며 계속 확보하고 있다”고 덧붙였다.



정부는 2024년 1월 이 대통령이 부산 가덕도 신공항 부지를 둘러보던 중 피습당한 사건을 지난달 20일 테러로 지정했다.

경찰은 같은 달 26일 45명 규모로 부산경찰청에 TF를 마련하고 사건이 테러로 지정되지 않은 과정에서 정부·국정원 등이 개입했다는 의혹, 사건이 축소·왜곡됐다는 의혹 등에 대해 수사를 시작했다.



한편, 경찰은 한국발 무인기 북한 침투 사건을 수사하는 군경합동조사 TF에 대해 “중간 수사 결과 발표 시점은 말하기 어렵다”며 현재까지 피의자 3명을 6차례 조사했고, 군 관계자 등 참고인은 5차례 조사했다고 밝혔다. 민간 무인기 업체가 국군정보사령부 지원을 받았다는 의혹을 두고는 “관련 의혹 전반을 조사하고 있다”고 답했다.



경찰은 민주당 공천헌금 사건에 대해선 “계속 수사하고 있고, 민감한 사안이라 구체적으로 말하기 어렵다”고 밝혔다.



무소속 김병기 의원 소환 조사가 미뤄지고 있는 것을 두고도 “여러 건이 접수됐고 고발인도 많다. 고발 조사가 끝나야 소환이 가능하다”고 설명했다. 동작경찰서 수사 무마 의혹에 대해서도 “관련 경찰관들을 계속 조사하고 있다. 구체적인 인원은 말하기 어렵다”고 밝혔다.

