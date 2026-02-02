金총리, 全大출마 질문 받자 “국정에 집중”

김민석 국무총리가 2일 신년 첫 기자간담회에서 “국정성공에 전력투구하겠다”는 입장을 밝혔다.



김 총리는 이날 서울 종로구 총리공관에서 열린 간담회에서 “(지방)선거를 앞두고 국정의 이완과 한 치의 빈틈이 없도록 집중하겠다”며 이같이 말했다. 그는 올해 더불어민주당 전당대회 출마 가능성에 대한 질문에 대해선 “총리의 국정운영 집중력이 대단히 강화될 것”이라며 에둘러 답변을 피했다.

김민석 국무총리가 2일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 기자간담회에서 기자 질의에 답변하고 있다. 김 총리는 “헌법과 법률에 따른 총리의 국정 통할과 책임을 강화하겠다”며 “책임과 소통을 강화해 국정성과를 내는 데 전력하겠다”고 강조했다. 남정탁 기자

김 총리는 이날 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 재인상 예고 이후 미국과의 ‘핫라인’이 가동됐다고 밝혔다. 김 총리는 “(방미) 현장에서 J D 밴스 부통령과 앤드루 베이커 안보보좌관의 전화번호를 받았다”며 “밴스 부통령 핫라인을 포함해 여러 접촉선을 다 가동해서 서로의 진의를 파악하는 과정을 거쳤다”고 설명했다.



그는 “실제로 (미국에) 확인해 본 결과 일부 국내외 언론에서 잘못 짚은 것처럼 밴스 부통령이 (회동에서) 쿠팡에 대해 주로 압박했고, 그것이 트럼프 대통령 재인상 메시지의 주된 배경이었다는 것과는 전혀 달랐다”며 “관세 협상에서 합의된 내용의 신속 진행에 대한 트럼프 대통령의 불만을 반영했다는 것이 드러나고 있고, 그렇게 정리가 되고 있다”고 했다.



김 총리는 올해 국정성과 키워드로 ‘책임’과 ‘소통’을 강조했다. 그는 “헌법과 법률에 따른 총리의 책임을 강화하겠다”며 “올해 중반으로 예정된 정부 업무보고가 실질적 성과보고가 될 수 있도록 각 부처·청의 핵심 과제를 직접 챙기겠다”고 했다.



핵심 과제로는 광역통합과 지방주도성장, 검찰개혁 완성, 군 내란세력 척결, 이단 정치개입 근절 등을 꼽았다. 김 총리는 지방 행정통합과 관련해 “정부가 임의적으로 특정한 지역의 통합을 추동하거나 지연시킬 생각은 없다”며 “최소 두 군데 이상 (통합)될 가능성이 높아져 재정 소요가 더 커졌고, 그에 대한 판단과 시뮬레이션을 긴밀하게 하고 있다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지