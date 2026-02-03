전기차 판로 막히자 로봇·ESS로… 새 먹거리 찾는 이차전지

지난해 10월 미국 정부가 전기차 구매 보조금을 폐지한 이후, 미국 시장 전기차 판매량이 급감한 여파가 국내 이차전지 업계를 덮쳤다. 국내 이차전지 주요 3사인 LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온은 지난해 4분기에 나란히 적자를 기록했다. 전기차 판매 부진이 단순한 ‘캐즘’(일시적 수요 부진) 현상을 넘어 장기화할 조짐을 보이자, 이들 업체는 새로운 먹거리를 찾아 나섰다. 에너지저장장치(ESS)를 포함해 인공지능(AI) 혁명과 맞물린 휴머노이드(인간형 로봇) 배터리로 사업 범위를 넓히고 있다.



2일 업계에 따르면 배터리 업계 맏형 격인 LG에너지솔루션은 지난해 4분기 매출 6조1415억원, 영업손실 1220억원을 기록했다. 3분기까지 흑자 행진을 이어갔지만 전기차 시장이 급격히 줄어든 4분기에 실적이 급락했다. 미국 정부의 전기차 구매 보조금 폐지 이후 미국 배터리팩 제조사 FBPS와 맺은 3조9000억원 규모 계약, 포드와 맺은 9조6000억원 규모 계약이 연달아 해지됐다. 조(兆) 단위 계약이 줄줄이 깨지면서 회사는 사실상 비상사태에 돌입했다.



삼성SDI도 웃지 못했다. 지난해 4분기 매출 3조8587억원, 영업손실 2992억원을 거뒀다. 연간으로 치면 1조원이 넘는 손실을 냈다. 삼성SDI가 조 단위 적자를 기록한 것은 창사 이래 처음이다. 2024년 4분기부터 5분기 연속 적자를 면치 못했다.

SK이노베이션 배터리부문(SK온)은 지난해 4분기에만 4414억원에 달하는 손실을 냈다. 연간 적자규모는 9319억원으로 적자규모가 1조원에 육박한다. 모회사인 SK이노베이션은 SK온의 재무부담을 줄여주기 위해 2025년 11월 윤활유 업체 SK엔무브와 SK온을 합병하는 등 고육지책을 동원하고 있다.



끝없는 적자 행진에 이차전지 3사는 시장이 쪼그라든 전기차 대신 새로운 먹거리로 눈길을 돌리는 중이다. 이 중 대안으로 찾은 분야가 바로 ESS와 휴머노이드 로봇 배터리다.



ESS는 생산된 전기를 저장했다가 필요할 때 전력을 공급하는 시스템이다. 커다란 건전지라고 보면 된다. ESS는 전력이 끊이지 않아야 하는 데이터센터에 꼭 필요한 장치로 꼽힌다. AI열풍으로 데이터센터가 늘어나면서 ESS수요도 덩달아 상승 중이다.



LG에너지솔루션은 지난해 6월 미국 미시간주 공장에서 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 양산에 돌입했다. 2027년부터는 국내 오창공장에서도 1GWh(기가와트시) 규모 배터리 생산을 시작할 계획이다. SK온은 충남 서산공장에서 ESS용 LFP 배터리 양산 검증을 끝냈다. 미국 조지아주 공장 일부 생산라인을 LFP 배터리로 바꿔 올해 양산에 들어간다. 삼성SDI도 인디애나주 스텔란티스 합작공장 생산라인을 ESS용으로 바꾸고 있다.



이차전지 3사는 휴머노이드 로봇용 배터리 시장 진출도 준비 중이다. 휴머노이드 로봇에 쓰이는 배터리는 가볍고 사용시간이 길어야 한다. 한국 업체들이 강점을 보이는 하이니켈(NCM) 배터리가 최적이란 평가다.



LG에너지솔루션은 최근 실적발표에서 6개 이상의 주요 로봇업체에 제품을 공급 중이라고 밝혔다. LG에너지솔루션은 테슬라 휴머노이드 로봇 옵티머스를 비롯해 현대차그룹 보스턴다이내믹스의 사족보행 로봇 스폿2에도 배터리를 납품하고 있는 것으로 알려졌다.



삼성SDI는 지난해 2월 현대차·기아와 로봇 전용 배터리 공동 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 현대차그룹 모빌리티 플랫폼 ‘모베드’에 이어 서비스 로봇 ‘달이’에 쓰이는 배터리를 생산한다.



SK온은 현대위아의 물류·주차로봇에 배터리를 공급 중이다. SK온의 로봇이 탑재된 물류로봇과 주차로봇은 현대차그룹 메타플랜트아메리카(HMGMA) 등 현장에 적용되고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지