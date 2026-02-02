총리 닮은 ‘성당 천사 벽화’에 伊 ‘발칵’

野 “조사해야”… 멜로니 “닮지 않아”
4세기에 건립된 이탈리아 로마 산 로렌초 인 루치나 대성당에 있는 벽화가 논란의 중심에 섰다. 최근 복원된 천사 얼굴이 조르자 멜로니 이탈리아 총리의 얼굴을 닮았기 때문이다.
이탈리아 라 레푸블리카는 지난달 30일(현지시간) 신문 1면에 “이탈리아 마지막 국왕의 대리석 흉상 옆 두 천사 중 하나가 이제 친숙하고도 놀라울 정도로 현대적인 얼굴을 갖게 됐다”며 벽화 사진을 실었다. 신문은 “복원 전에는 일반적인 아기 천사였으나, 지금은 이 나라에서 가장 강력한 여성의 얼굴이 됐다”고 덧붙였다. 논란이 커지자 이탈리아 문화부와 로마 교구는 1일 조사에 착수했다.
다니엘레 미켈레티 성당 주임 신부는 “예배당이 물에 젖어 손상됐기에 복원이 필요했다”며 “어느 정도 비슷한 점이 있는 것은 사실이지만, 왜 그렇게 했는지는 복원가에게 물어봐야 할 것”이라고 말했다.
야당에선 즉각 비판에 나섰다. 제1야당인 민주당(PD)의 한 의원은 복원 과정에서 문화재 규정을 위반했는지를 조사할 필요가 있다고 지적했다.
멜로니 총리는 SNS에 해당 사진을 올리고 “아니요, 저는 절대 천사처럼 보이지 않아요”라며 웃음으로 넘겼다.
