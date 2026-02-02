이준석 “靑·與 다주택자들 집 파는지 보겠다” [李, 부동산정책 강공]

이재명 대통령이 연일 부동산 시장을 겨냥한 강경 메시지를 쏟아내는 가운데, 야권에선 다주택을 보유 중인 정부·여당 인사들부터 매도에 나서야 한다며 공세를 펼쳤다.



개혁신당 이준석(사진) 대표는 2일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “더불어민주당 의원들과 정부 관계자들에게 단도직입적으로 묻겠다. 5월9일까지 집 파실 것인가”라며 “대통령께서 아무리 강력한 메시지를 내놓아도, 시장은 그 말에 누가 어떻게 반응하는지를 본다”고 말했다.



앞서 이 대통령은 지난달 26일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 5월9일부로 만료되는 ‘다주택자 양도소득세 중과 유예’의 종료 의지를 내비친 바 있다. 양도세 중과는 다주택자일수록 주택 매도 시 고세율을 적용하는 제도다.



이 대표는 경제정의실천시민연합(경실련) 자료를 언급하며 “민주당 의원 165명 중 다주택자는 25명이다. 강남 4구에 주택을 보유한 의원은 20명이고, 이 중 11명은 거주하지 않고 임대를 놓고 있다”며 “대통령실과 내각 고위직 중에서도 다주택자와 고가 부동산 보유자가 적지 않은 것으로 알려져 있다”고 지적했다. 그러면서 “만약 이 내부자들이 5월9일까지 자신의 주택을 매각하지 않는다면 시장은 정책을 만든 사람들조차 이 정책의 효과를 믿지 않는다고 생각할 것”이라고 덧붙였다.



국민의힘 주진우 의원도 이날 SNS에 “이재명정부 핵심 고위직 32명 중 10명이 다주택자”라며 “이 대통령은 다주택자에게 집 팔라고 협박했다. 고위 공무원만 예외인가”라고 꼬집었다. 그는 이어 “이 대통령이 지방선거 앞두고 연일 부동산을 때리는 이유는 전·월세 폭등 책임을 다주택자 탓으로 돌리려는 속셈”이라고 주장했다.

