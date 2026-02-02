국민성장펀드 60조원, 5년간 비수도권 지원

금융위원회가 정부의 지방 균형발전 전략인 ‘5극 3특’ 프로젝트에 발맞춰 국민성장펀드 150조원 중 60조원을 비수도권에 투자한다고 2일 밝혔다. 지방자치단체가 아이템을 기획하면 국민성장펀드가 자금을 공급하는 방식이다.

강원 양구군 파로호에 위치한 인공습지 ‘한반도섬’을 드론으로 포착한 모습. 세계일보 자료사진

금융위 국민성장펀드 추진단은 이날 ‘전국 지방정부 대상 국민성장펀드 간담회’를 열고 이러한 펀드 운용방안을 밝혔다. 이번 간담회에선 지역 중심 첨단전략산업 프로젝트 발굴 전략과 지자체 역할을 집중 논의했다.



금융위에 따르면 각 지방정부는 정부의 5극 3특 전략과 연계해 지난달 30일 기준 91건, 약 70조원 규모의 프로젝트를 제시했다. 부산은 인공지능 전환(AX)과 로봇융합 스타트업 타운, 울산은 전고체배터리 핵심 소재 생산시설 확장, 충남은 배터리 생산설비·반도체 첨단 이종 집적 패키징, 전남은 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅 센터·미래차 핵심부품 생산기지 건설 등을 제안했다.



지방정부가 내놓은 제안은 향후 금융위 국민성장펀드 추진단과 산업은행 사무국, 투자 심의위원회, 기금운용심의회 등의 검토를 거쳐 지원 대상 여부를 결정한다.



금융위는 지방정부 제안을 받는 이유에 대해 “국민성장펀드 총 규모 150조원 중 40%인 60조원 이상을 비수도권에 효과적으로 배분하기 위해선 각 지역 실정에 적합한 금융지원이 이뤄져야 하기 때문”이라고 강조했다.

사진=연합뉴스

금융위는 이날 간담회에서 국민성장펀드와 별도로 ‘지방 우대금융 활성화’ 방안도 소개했다. 정책금융기관(산은·기업은행·신용보증기금·기술보증기금)은 올해 공급 예정인 240조원 규모의 기업금융자금 중 41.7%(106조원) 이상을 비수도권 지역에 공급할 전망이다. 정책금융 지방공급 확대 목표제에 따라 이들 기관은 2028년까지 전체 기업금융 지원액의 45% 이상을 비수도권 지역에 공급할 방침이다.



금융위는 간담회에서 수렴된 의견을 바탕으로 이달 11∼12일 이억원 금융위원장이 지방 첨단산업 현장을 방문하는 ‘찾아가는 국민성장펀드 사업설명회’를 개최할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지