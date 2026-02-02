기후부, 육상풍력 156㎿규모 3개 사업 선정

2025년 하반기 육상풍력 고정가격계약 경쟁입찰을 통해 총 156.28㎿(메가와트) 규모로 3개 사업이 선정됐다.
2일 기후에너지환경부(기후부)는 2025년 하반기 육상풍력 경쟁입찰 결과를 확정해 입찰 사업자에게 개별 통보했다고 밝혔다.
이번 육상풍력 입찰용량은 230㎿ 내외로 공고됐다. 176.28㎿ 4개 사업이 입찰에 참여했다.
입찰 접수는 지난해 11월17일부터 12월29일까지 진행됐다. 올해 1월26일부터 이틀에 걸쳐 사업내역서 평가가 실시됐다.
평가는 2단계로 이뤄졌다. 1차는 산업·경제효과 및 주민수용성 등 비가격 평가, 2차는 입찰가격에 대한 계량 평가로 진행됐다.
이를 통해 총 합산 156.28㎿ 규모의 3개 사업이 선정됐다.
선정된 사업은 주민참여형 바람소득 모델로 진행될 계획이다. 바람이라는 공공재 혜택을 지역주민과 공유함으로써 사업 수용성을 높이고 발전 수익을 지역사회에 환원하는 등 지역과 상생하는 것이 특징이다.
이번 육상풍력 경쟁입찰 결과는 한국에너지공단 신재생에너지센터 누리집을 참고하면 된다.
기후부 관계자는 "앞으로도 지역주민들이 육상풍력 사업에 적극 참여할 수 있도록 육상풍력 경쟁입찰에서 다양한 우대방안을 마련할 계획"이라고 말했다.
