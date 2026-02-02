투어스, 3월 ‘42:클럽(CLUB)’ 팬미팅 개최한다

그룹 투어스(TWS)가 팬미팅 ‘42:클럽(CLUB)’을 열고 42(팬덤명)와 만난다.

2일 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 투어스는 다음 달 27~29일 3일간 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(옛 핸드볼경기장)에서 팬미팅을 개최한다.

이 공연은 온라인 라이브 스트리밍으로도 병행된다.

이날 플랫폼 위버스(Weverse) 채널과 공식 사회관계망서비스(SNS)에 게재된 팬미팅 포스터에는 체육관 코트 위에서 포즈를 취하고 있는 투어스의 모습이 담겼다.

축구, 농구, 테니스, 태권도 등 각기 다른 스포츠 종목의 유니폼을 입은 멤버들에게서 활기차고 에너제틱한 분위기가 느껴진다.

투어스는 “42(팬덤명) 여러분과 올해도 소중한 시간을 함께할 생각에 벌써 두근거린다”라며 “2025년이 저희에게 뜻깊은 성장을 안겨준 한 해였던 만큼, 한층 발전한 모습으로 42 분들과 잊지 못할 행복한 추억들을 가득 쌓고 싶다”고 전했다.

투어스는 지난해 첫 팬미팅을 통해 한국과 일본에서 4만4000여 팬들과 만났다.

당시 티켓은 모두 ‘완판’됐다.

한편 투어스는 9일 디지털 싱글 ‘다시 만난 오늘’을 공개한다.

일본 데뷔 싱글 타이틀곡 ‘Nice to see you again(일본어 제목 はじめまして/하지메마시테)’의 한국어 버전이다.

‘너’와 우연히 만나 ‘우리’가 되는 기적 같은 과정을 겨울의 맑고 투명한 감성으로 그려냈다.

