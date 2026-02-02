김재원, 경북도지사 출마 선언…“도정 바뀌어야”

국민의힘 김재원 최고위원이 6·3 지방선거에서 경북도지사에 도전장을 던졌다.

3선 국회의원 출신의 김 최고위원은 2일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “새롭게 경북을 바꾸고 위대한 전진을 위해 나서겠다”며 출마를 공식화했다. 또한 “모든 것이 수도권에 집중되며 보수의 심장 경북도 침체기에 빠졌고 길을 잃고 있다”고 진단했다.

김재원 국민의힘 최고위원이 2일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 경북도지사 출마를 선언하고 있다. 서울=뉴스1

김 최고위원은 이철우 현 경북도지사에 대해 “지도력을 발휘해야 할 경북의 행정은 무능했다”며 “지난해 3월 산불 피해를 뒤로하고 대권 도전에 나서는 바람에 피해 주민과 도민에게 크나큰 마음의 상처를 남겼다”고 말했다. 그러면서 “경북도정은 새롭게 바뀌어야 한다. 이 시대는 세대교체와 선수교체를 요구하고 있다”며 “경북의 위대한 전진을 위해 제가 나서겠다”고 했다.

역점 사업으로는 포항 철강공단과 구미 전자산업단지 전성기의 모습 회복과 바이오산업·스마트팜·첨단혁신농법 지원을 약속했다. 대구경북 통합신공항 조기 완성과 성공적인 대구경북 행정통합 등도 제시했다.

김 최고위원은 출마선언 직후 기자들과 만나 향후 당 최고위원을 사퇴하진 않겠지만 경선이 끝날 때까지 최고위 회의에는 참석하지 않겠다고 밝혔다. 그는 “내일 예비후보 등록을 할 예정”이라며 “후보 신분으로 최고위 회의에 나오는 것은 자제하는 게 맞다. 공천 과정에 조금이라도 영향을 미칠 수 있는 의사 표시는 하지 않겠다”고 말했다.

국민의힘 내 경북도지사 경선은 현역 이철우 도지사와 지난달 29일 출마를 선언한 최경환 전 경제부총리, 김재원 최고위원, 이강덕 포항시장 간의 경쟁으로 펼쳐질 전망이다.

