우주청, 480억 들여 우주기술 기획부터 제품화까지 돕는다

우주항공청은 5년간 480억원을 투입해 우주기술 기획부터 연구개발(R&D), 사업화 전주기를 돕는 단계별 지원 사업을 추진한다고 2일 밝혔다.

이 사업은 우주 분야에 특화된 대학과 정부출연연구기관 연구성과 기술을 바탕으로 기획부터 고도화 R&D, 후속연계까지 단계별 지원 체계를 갖춘 게 특징이다. 민간주도 우주산업 생태계 구축을 위해 기술 상용화와 창업을 촉진할 계획이다.

우선 기획 과제 80개를 선정해 유망 기술을 발굴하고 비즈니스 모델을 수립한다. 경쟁을 거쳐 우수 기술을 선별하고, 20개 과제를 대상으로 연간 10억원을 최대 2년간 지원한다. 이후 제품·서비스 상용화와 투자유치 등을 돕고, 타 부처 사업과 공공펀드와 연계해 후속 지원을 이어갈 방침이다.

우주청은 이날 우주기술 실용화 촉진 지원 사업 간담회를 열고, 우주 분야 창업 생태계 조성과 기술사업화 지원 방안을 논의했다. 국내 10개 대학이 참석해 기술 발굴과 기획, R&D 과정에 필요한 지원 등을 공유했다.

강경인 우주청 우주과학탐사부문장은 “연구 현장의 소통 확대를 통해 연구자들의 의견을 청취하고, 국내 우주산업이 민간기업 중심으로 전환되고 우주 경제 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

