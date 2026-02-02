간미연, 머리 뜯기고 계란 맞아..."나한테 사과해라"

베이비복스 출신 간미연이 활동 당시 머리가 뜯긴 일화를 공개하며 사과를 요구했다. 차오루

1세대 걸그룹 베이비복스 출신 간미연이 활동 당시 겪었던 어려움을 언급했다.

지난 30일 그는 차오루의 유튜브 채널에 출연했다. 차오루가 “어떤 게 제일 스트레스였냐”고 활동 당시 어려움을 물었다.

지방 공연을 마친 뒤 인파 속을 지나던 중 가발이 벗겨진 사연을 공개했다. 가짜 머리를 묶는 달비를 달아 분수머리를 만들었던 그의 머리를 누군가가 뜯었고, 가발이 여러 사람 손을 거쳤다고 말했다.

어린 나이였던 간미연은 매일 차 안에서 울었고, 당시 사람들이 밀어 경호원들의 도움이 있어도 신체 접촉이 흔히 발생했던 상황이었다고.

그는 “요즘은 연예인을 만나도 조용히 알아보는 듯한 반응이지만 그때는 (연예인에게) 막 달려들던 시기였다”고 설명했다.

이와 함께 안티들의 직접적인 공격도 많이 당했다고 말했다. 행사가 끝난 뒤 귀가를 방해하기 위해 위협적으로 밀고, 직접적으로 달걀을 많이 던졌다고 토로했다.

얘기를 들은 차오루는 “규칙이 잘 (정립) 되지 않았을 때, 어떻게 표현할지 몰라서”라며 “좀 극단적으로 표현하는 분들이 많다”고 위로했다.

간미연은 “사과해요 나한테”라며 웃으며 식탁을 손으로 쳤다. 차오루도 “머리 갚아달라”. “머리 가져가신 분 댓글 남겨주라”고 촉구했다.

누리꾼들은 “웃으면서 얘기할 게 아니라 정말 진심으로 사과해야 한다”, “간미연은 연예인 중의 연예인이었다”고 댓글을 남겼다.

이날 최근 화제를 모은 베이비복스 완전체 재결합 무대에 대해서도 이야기를 나눴다. 간미연은 첫 연습 이후 거의 매일 멤버들과 함께 준비에 매진했다고 밝히며, 예전과는 확연히 달라진 체력 상태를 실감했다고 말했다.

간미연은 1997년 베이비복스로 데뷔해 ‘우연’, ‘Get Up’, ‘인형’, ‘야야야’ 등 다수의 히트곡을 선보이며 대중에게 큰 사랑을 받았다.

