“룸메 암내 못 견디겠어”…여행 유튜버 영상, 인종차별 여부 논란

외국인 룸메이트의 체취 때문에 숙소를 떠나기로 했다는 한국인 여행 유튜버의 과거 영상이 뒤늦게 확산하며, 인종차별 여부를 둘러싼 논쟁이 이어지고 있다.

논란의 발단은 여행 유튜버 ‘배낭여행자 민’(구독자 약 2만명)이 2020년 1월 유튜브에 올린 영상이다. 그는 2019년부터 2024년까지 호주를 중심으로 세계 각지를 여행하며 경험담을 공유했다.

영상에서 유튜버는 서호주 퍼스의 한 호스텔에서 겪은 일을 전했다. 그는 “같은 방을 쓰던 스웨덴 룸메이트들이 떠난 뒤 새로운 사람이 들어왔는데, 짐이 많고 정돈돼 있지 않았다”고 설명했다. 이어 “2층 침대를 쓰고 있는데 1층에서 냄새가 그대로 올라온다”며 “누린내가 나고 샤워를 거의 하지 않는 것처럼 느껴졌다”고 호소했다.

유튜버는 “인종차별적인 얘기를 하려는 건 아니다. 이전 룸메이트들도 백인이었지만 매일 샤워하고 데오도란트로 관리했다”면서 “문제는 국적이 아니라 개인의 위생 상태”라고 강조했다. 그는 악취의 정도에 대해 “방에 들어오면 냄새가 퍼지고 없어도 남아 있다. 고무 타이어를 태우는 느낌”이라고 표현했다.

결국 그는 “이 호스텔이 마음에 들어 일도 구하며 여유 있게 지내려 했지만, 더는 버티기 힘들어 떠나기로 했다”고 밝혔다.

해당 영상 캡처가 최근 온라인 커뮤니티를 통해 퍼지면서 논쟁이 본격화했다. 지난달 28일 커뮤니티 ‘더쿠’에는 관련 글에 500개에 가까운 댓글이 달리며 갑론을박이 펼쳐졌다. 일부 이용자들은 “실제로 견디기 힘든 체취가 있다”, “말하지 않고 피한 것까지 차별로 볼 수는 없다”며 유튜버의 선택에 공감했다.

반면 외국인의 체취를 집단적으로 언급하는 댓글들에 대해 인종차별 소지가 있다는 지적도 나왔다. “외국인이 한국인에게 김치 냄새가 난다고 말하면 차별로 느끼지 않느냐”, “개인의 위생 문제를 집단의 특성으로 일반화하면 안 된다”는 반론도 제기됐다.

암내는 겨드랑이에 분포한 아포크린 땀샘에서 분비된 물질이 박테리아와 만나 발생하며, ABCC11 유전자 유형이 영향을 미친다. 이 유전자의 G형을 보유한 경우 겨드랑이 냄새가 강해질 가능성이 높다.

유전학 국제 학술지 ‘프론티어스 인 제네틱스’에 실린 연구에 따르면 ABCC11 G형 유전자 보유 비율은 백인과 흑인에서 80~100%에 이르는 반면, 동아시아인은 상대적으로 낮다. 특히 한국인은 중국·일본보다도 G형 보유 비율이 낮은 것으로 나타났다.

이로 인해 암내 경험이 적은 한국인들이 체취에 더욱 민감할 수 있다는 분석도 나온다. 다만 전문가들은 이같은 유전적 차이가 우열을 의미하는 것은 아니라고 강조하고 있다.

