이태훈 대구 달서구청장 “시민 이익 지켜내는 게 더 중요…대구시장 선거 불출마”

이태훈 대구 달서구청장이 차기 대구시장 출마를 포기했다.
이 구청장은 ‘출마 포기 선언문’이란 제목의 보도자료를 통해 “6월 3일 대구경북특별시장선거 출마를 내려놓기로 결정했다”고 2일 밝혔다. 이어 “앞으로 초심을 되새기며 달서구청장으로서 책무를 성실히 이행해가겠다”고 덧붙였다.
그는 “그동안 대구의 더 큰 미래를 위해 대구시장 출마를 진지하게 고민하며 그 길을 좇아 왔다”면서도 “갑작스럽게 대구∙경북 광역시도 행정 통합이라는 태풍 같은 상황을 맞고 있다”고 했다. 그러면서 “이런 과제 앞에서 저는 한 개인의 정치적 선택보다 통합의 방향에서 시민의 이익을 지켜내는 것이 더 중요하다고 판단했다”고 말했다.
이 구청장은 대구∙경북 행정통합에 대해 “통합의 시기와 방법, 지방 소멸 대응과 균형발전이라는 시대적 가치 앞에 많은 생각을 낳게 한다”며 “그럼에도 그것은 행정 체계의 조정을 넘어 대구∙경북의 미래 생존과 경쟁력, 주민 삶의 구조를 다시 설계하는 중대한 시대적 과제”라고 규정했다.
3선 구청장인 그는 올해 지방선거에서 대구시장 후보로 꾸준히 거론돼왔다.
