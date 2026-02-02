이태훈 대구 달서구청장 “시민 이익 지켜내는 게 더 중요…대구시장 선거 불출마”

이태훈 대구 달서구청장이 차기 대구시장 출마를 포기했다.

이 구청장은 ‘출마 포기 선언문’이란 제목의 보도자료를 통해 “6월 3일 대구경북특별시장선거 출마를 내려놓기로 결정했다”고 2일 밝혔다. 이어 “앞으로 초심을 되새기며 달서구청장으로서 책무를 성실히 이행해가겠다”고 덧붙였다.

이태훈 대구 달서구청장. 대구 달서구 제공

그는 “그동안 대구의 더 큰 미래를 위해 대구시장 출마를 진지하게 고민하며 그 길을 좇아 왔다”면서도 “갑작스럽게 대구∙경북 광역시도 행정 통합이라는 태풍 같은 상황을 맞고 있다”고 했다. 그러면서 “이런 과제 앞에서 저는 한 개인의 정치적 선택보다 통합의 방향에서 시민의 이익을 지켜내는 것이 더 중요하다고 판단했다”고 말했다.

이 구청장은 대구∙경북 행정통합에 대해 “통합의 시기와 방법, 지방 소멸 대응과 균형발전이라는 시대적 가치 앞에 많은 생각을 낳게 한다”며 “그럼에도 그것은 행정 체계의 조정을 넘어 대구∙경북의 미래 생존과 경쟁력, 주민 삶의 구조를 다시 설계하는 중대한 시대적 과제”라고 규정했다.

3선 구청장인 그는 올해 지방선거에서 대구시장 후보로 꾸준히 거론돼왔다.

