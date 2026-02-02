‘유기농 1번지’ 전남, 저탄소 친환경농업에 1600억 집중 투자

‘유기농업 1번지’ 전남도가 유기농 중심의 저탄소 친환경농업을 집중 육성한다.

2일 전남도에 따르면 도는 정부의 ‘2030년 친환경 유기농업 2배 확대’ 정책 기조에 맞춰 올해 47개 사업에 총 1601억원(자부담 204억원 포함)을 투입해 유기농 중심 친환경농업 육성에 나선다.

유기농 비전 선포식. 전남도 제공

전남도는 안정적인 생산 기반을 바탕으로 친환경농산물 인증면적 증가세를 유지하고, 과수·채소 등 인증 품목을 다양화하는 한편 선제적 판로 확보와 농가 경영 안정, 인증품 안전성 관리 강화를 주요 정책 방향으로 설정했다.

안정적 생산 기반 구축을 위해 친환경농업단지 조성(320억원), 토양개량제 지원(197억원), 유기농업 자재 지원(235억원), 친환경농업 기반 구축(83억원) 등 11개 사업에 985억원을 투입한다.

친환경 농가의 경영 안정과 품목 다양화를 위해서는 친환경농업 직불제(229억원), 유기·무농약 지속 직불제(80억원), 인증비 지원(105억원), 과수·채소 전문단지 조성(25억원) 등 8개 사업에 510억원을 지원한다.

또 친환경농업을 가공·체험·관광·수출로 확장하는 농촌융복합 산업화를 위해 해남 유기농산업 복합서비스 지원단지 조성(2024~2029년, 180억원)과 유기농 생태마을 육성 등 21개 사업에 58억원을 투입한다.

안정적인 판로 확보를 위해 임산부 등 친환경농산물 꾸러미 공급(23억원), 계약재배 청년농가 육성(18억원) 등 5개 사업에 48억원을 배정했다. 이와 함께 친환경농산물 생산·유통관리시스템 구축과 소비자 맞춤형 판매 시범사업 등 신규 사업도 추진한다.

유덕규 전남도 농축산식품국장은 “유기농 중심 저탄소 친환경농업을 집중 육성하고 주요 품목에 대한 시기별 출하량 예측 시스템을 구축해 선제적 유통 대책을 마련하겠다”고 말했다.

