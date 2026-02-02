본느 ‘터치인솔’, 신제품 ‘프렙 2종’ 무신사 단독 선런칭… 프로모션 진행

㈜본느가 전개하는 글로벌 메이크업 브랜드 터치인솔이 신제품 ‘프렙 2종’ 출시를 기념해 오는 2월 2일부터 15일까지 약 2주간 패션 플랫폼 무신사에서 단독 선런칭 프로모션을 진행한다.

이번 행사는 신제품을 특가에 선보이는 동시에, 소비자들이 직접 참여할 수 있는 이벤트들로 구성됐다.

선런칭되는 제품은 피부 타입에 따라 선택 가능한 ‘화잘먹 프렙’ 2종이다. 지성 및 모공 피부를 위한 ‘모공 코어 프렙’과 속건조 및 윤광 피부 표현을 위한 ‘진주 코어 프렙’으로, 베이스 메이크업 전 단계에서 최적의 피부 상태를 만들어주는 제품이다.

프로모션 기간 동안 ‘모공 코어 프렙’은 정상가에서 28% 할인된 가격에, ‘진주 코어 프렙’은 정상가에서 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 또한 ‘모공 코어 프렙’ 구매 고객에게는 1ml 샘플 14개를 추가 증정하는 혜택도 제공된다.

특히 해당 프로모션은 소비자들의 높은 참여를 유도하기 위한 경품 이벤트가 함께 마련됐다. 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▲아이패드 Air(1명) ▲에어팟 맥스(1명)를 증정하는 ‘럭키드로우 이벤트’가 진행된다. 또한 리뷰를 작성한 고객 중 베스트 리뷰어를 선정하여 ▲조선호텔 아리아 뷔페 2인 식사권(2명)을 증정하며, 리뷰 작성 시 추첨을 통해 100명에게 ▲무신사 머니 5,000원을 지급하는 이벤트도 동시에 운영된다.

터치인솔 관계자는 “리브랜딩 후 처음 선보이는 신제품인 만큼, 더 많은 고객들이 터치인솔의 새로운 변화를 경험할 수 있도록 풍성한 혜택의 프로모션을 준비했다”며, “이번 무신사 선런칭을 통해 소비자와의 접점을 확대하고, 피부 타입에 맞는 ‘화잘먹 프렙’의 가치를 널리 알리는 기회가 되길 바란다”고 전했다.

프로모션 내용은 2월 2일부터 무신사 앱 및 웹사이트 내 터치인솔 브랜드 페이지에서 확인할 수 있다.

