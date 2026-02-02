부산지역 올해 제1회 초·중·고졸 검정고시 4월 4일 실시

부산시교육청은 3일 홈페이지(누리집)를 통해 ‘2026년도 제1회 초·중·고졸 검정고시 시행’에 관한 사항을 공고하고, 9일부터 응시원서 접수를 시작한다고 2일 밝혔다.

응시원서 접수는 현장과 온라인 두 가지 방식으로 진행된다. 현장 접수는 9일 오전 9시부터 13일 오후 6시까지 부산교육청 지하 1층 소담정에서 접수하고, 온라인 접수는 ‘나이스 검정고시 대국민 서비스’를 통해 12일 오후 6시까지 진행한다.

부산교육청이 4월 4일 실시되는 ‘2026년도 제1회 초·중·고졸 검정고시’ 응시 원서를 9일부터 온·오프라인으로 접수한다. 부산교육청 제공

올해 제1회 검정고시는 4월 4일 실시된다. 시험장은 △초졸 성동중학교 △중졸 부흥중학교 △고졸 금명중학교(제1고사장), 다대중학교(제2고사장), 부곡여자중학교(제3고사장), 분포중학교(제4고사장)로 나눠 시행한다. 또 부산교도소와 부산오륜학교에도 별도의 시험장을 마련한다.

합격자 발표는 5월 8일 부산교육청 누리집을 통해 확인할 수 있다. 기타 검정고시 실시에 대한 자세한 사항은 누리집(소식·채용→ 고시/공고→ 공고)에 게시돼 있는 공고문을 참고하면 된다.

김석준 교육감은 “학업을 중단했던 많은 분들이 자신의 목표를 향해 한 걸음 더 다가서기를 진심으로 응원한다”며 “앞으로 다양한 배움의 기회를 제공하고, 평생학습사회 구현에 기여할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지