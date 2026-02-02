숙명여대, AI 기업 유클릭과 MOU…AI 실무교육·취업지원 공동 추진

숙명여자대학교는 인공지능(AI)·데이터 전문기업 유클릭과 AI 핵심인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

협약식은 1월30일 서울 용산구 숙명여대 캠퍼스에서 열렸다. 문시연 숙명여대 총장과 김철 유클릭 대표이사 등 관계자가 참석했다.

1월 30일 숙명여대 행정관에서 열린 업무협약식에서 문시연 숙명여대 총장(오른쪽)과 김철 유클릭 대표이사가 기념촬영을 하고 있다.

양 기관은 AI 분야 산학협력과 취업지원 프로그램을 공동 운영하기로 했다. 숙명여대 대학일자리플러스센터를 중심으로 AI 실무교육과 진로·취업 지원 프로그램을 추진하며, 학생 맞춤형 교육을 강화한다.

유클릭은 오라클, 엔비디아 등 글로벌 파트너십 기반의 AI 솔루션 역량과 현장 경험을 바탕으로 교육 프로그램 운영에 참여한다. 숙명여대는 인공지능공학부, 데이터사이언스전공 등 첨단학과와 AI센터를 중심으로 구축한 AI 융합교육 인프라를 연계한다.

1월 30일 숙명여대 행정관에서 열린 업무협약식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

손서희 숙명여대 대학일자리플러스센터장은 “대학일자리플러스센터 사업의 강점을 살려 학생과 기업이 함께 성장하는 프로그램을 운영하겠다”고 말했다. 김철 대표이사는 “IT 인프라 및 AI 플랫폼 구축 경험을 바탕으로 미래 AI 산업을 이끌 인재 양성에 힘을 보태겠다”고 밝혔다. 문시연 총장은 “대학과 기업이 긴밀히 협력해 청년들의 취업 경쟁력을 높일 수 있도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.

한편 숙명여대는 대학일자리플러스센터를 중심으로 진로·취업 지원과 채용 연계 서비스를 운영하고 있으며, 산학협력을 지속 추진한다.

