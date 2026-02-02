오세훈, 1·29 부동산 대책 정조준…“과거로의 회귀”

“시장은 제압 대상 아닌 인정해야 할 현실”
오세훈 서울시장이 2일 정부의 ‘1·29 수도권 주택공급 대책’을 정조준해 “절박한 현실을 외면한 채 실효성이 없는 공공 주도 방식에 다시 기대는 과거로의 회귀”라고 비판했다.
오 시장은 이날 국회에서 열린 국민의힘·서울시 부동산정책협의회에서 “주택 공급은 지금까지도, 앞으로도 민간이 중심이 돼서 이끌어야 할 영역”이라며 “실제로 서울 주택 공급 가운데 90%는 이미 민간이 책임지고 있는 상황”이라고 말했다.
오 시장은 이어 “이런 상황에서 공공 물량 확대를 해법으로 내세우는 것은 문제의 본질을 비켜가는 접근”이라며 “정비 사업에 대한 적대감의 발로, 이념적 접근이라고 보지 않을 수 없다”고 주장했다.
이날 토론회는 지난달 29일 정부가 발표한 주택공급 대책이 현실적인 구조와 현장 여건을 반영하지 못하고 있다는 판단 아래 부동산 입법에 필요한 사안을 논의하고 실효성 있는 공급 대책을 건의하기 위해 마련됐다.
오 시장은 특히 용산국제업무지구와 노원구 태릉골프장(CC) 부지 주택 공급 계획을 거듭 겨냥했다. 그는 “지자체와의 사전 협의도, 실행 가능성에 대한 면밀한 검증도 없이 부지를 일방적으로 발표하는 방식은 이미 실패로 판명 난 (문재인 정부) 8·4 대책의 데자뷔에 지나지 않는다”며 “세계유산 영향평가 등 넘어야 할 절차가 산적한 부지를 사전 협의 없이 포함시킨 결정은 시장에 헛된 희망을 던지는 일”이라고 날을 세웠다.
오 시장은 “미래 세대의 자산인 개발제한구역을 훼손하면서 영구지 숫자 맞추기에 급급한 공급 확대, 실현 가능성보다 당장의 발표 효과에 집착한 물량 밀어내기에 서울시는 결코 동의할 수 없다”며 “무엇보다 이 대책은 2029년에야 착공이 가능한 먼 미래의 청사진일 뿐”이라고 목소리를 높였다.
그는 “오히려 10. 15 대책으로 인한 규제만 완화된다면 이미 진행 중인 정비사업에서 이주가 가능해지고 정부 대책보다 훨씬 빠른 속도로 실질적인 공급물량을 확보할 수 있다”며 “서울시는 조기 착공이라는 해법으로 다가오는 공급 절벽에 정면으로 대응하겠다”고 강조했다. 그러면서 “이미 확보한 25만 4000가구의 구역지정 물량을 토대로 해서 착공 시점을 1년씩 앞당기는 쾌속 추진 전략을 즉각 실행에 옮기겠다”고 했다.
오 시장은 또 이재명 대통령이 ‘정부 이기는 시장은 없다’고 한 발언을 가리켜 “시장은 제압해야 할 대상이 아니고 시장은 인정해야 할 현실”이라며 “그 현실을 거스른 정책이 성공한 사례는 단 한차례도 없다”고 했다. 오 시장은 “서울시는 시민의 주거 안정을 위한 실효성 있는 정책이 마련될 때까지 모든 수단을 동원해서 끝까지 대응하겠다”며 “국회 차원에서도 입법을 포함해서 적극적인 지원을 간곡히 요청한다”고 덧붙였다.
