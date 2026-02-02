안호영 의원 전주·완주 통합 찬성에 김관영 전북지사 “환영”

김관영 전북도지사가 2일 더불어민주당 안호영 의원의 전주·완주 행정통합 찬성 입장을 밝힌 데 대해 공식으로 환영 입장을 나타냈다. 그는 “통합 논의가 새로운 전환점을 맞았다”고 평가하며 “국가 지원 상생 통합에 원팀으로 나설 것”이라고 말했다.

김 지사는 이날 입장문을 내고 “완주·전주 통합과 관련해 안호영·정동영·이성윤 의원과 김윤덕 국토교통부 장관이 뜻을 모아준 대승적 결단을 전북도지사로서 진심으로 환영한다”며 “지역 정치권의 용단에 경의를 표한다”고 밝혔다.

김관영 전북도지사(왼쪽)와 안호영 의원

그는 특히, 그동안 통합에 신중하거나 부정적 입장을 보여왔던 안 의원의 결단을 언급하며 “5극 3특 균형발전 전략이라는 국가적 전환점 앞에서 전북이 소외될 수 있다는 위기감을 공유하고, 전북의 미래를 위해 뜻을 모아준 데 대해 깊이 감사드린다”고 강조했다.

김 지사는 안 의원이 ‘완주가 약화되는 통합이 아니라 완주가 더 강해지는 상생 통합’을 천명한 점과, 지역 정치권이 공동으로 대규모 국가 지원 방안을 이끌어내겠다고 밝힌 데 대해 “매우 뜻깊은 변화”라고 평가했다. 또 “완주군민과 군의회, 전주시민과 시의회와 함께 가능한 한 이른 시일 내 통합을 마무리하겠다는 의지를 밝힌 점도 높이 평가한다”고 덧붙였다.

김 지사는 “이번 결단은 단순한 행정구역 변경이 아니라 전북의 경쟁력을 키우고 균형발전 지원 기회를 선점하기 위한 절박한 생존 전략”이라며 “전북의 미래를 바꿀 역사적 분기점이 될 것”이라고 말했다.

이에 따라 전북도는 지역 정치권과 ‘원팀(One-Team)’으로 나서 광역 통합에 준하는 파격적인 국가 지원 방안 마련, 완주와 전주가 함께 이익을 나누는 실질적 상생 방안 추진, 통합의 안정적 추진을 뒷받침할 ‘완주·전주 통합시 특별법’ 제정 추진에 나서겠다고 밝혔다.

김 지사는 정부를 향해 “오늘 지역 정치권이 하나로 뜻을 모은 만큼, 이제는 정부가 전폭적인 지원으로 응답할 차례”라며 “재정·산업·교통·정주 여건 전반에 걸친 과감한 투자와 지원으로 완주·전주 통합이 균형발전의 성공 모델이 되도록 해달라”고 요청했다.

앞서 안호영 의원은 이날 오전 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “지금은 전북이 새로운 도약을 준비해야 할 결정적 시점”이라며 전주·완주 통합 추진을 공식화했다. 이 자리에는 정동영(전주병), 이성윤(전주을) 의원이 함께했고, 김윤덕 국토교통부 장관도 통합 논의에 뜻을 같이했다.

안 의원은 “완주 군민이 신뢰할 수 있는 국가 지원안을 공동으로 만들고, 완주를 강화하는 상생 통합으로 전주와 함께 성장하는 구조를 만들겠다”고 밝히며, ‘5극 3특’ 국가 균형발전 전략 속에서 전북이 주도적으로 선택해야 할 시점임을 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지