드레스덴의 전통을 피워낸 정명훈과 임윤찬

마에스트로 정명훈과 피아니스트 임윤찬, 그리고 최고(最古)의 악단 드레스덴 슈타츠카펠레(SKD)가 1일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 섬세함의 정점을 보여줬다. 악단의 전통과 기억, 지휘자의 미학과 독주자의 해석이 정교하게 맞물린 무대였다.

마에스트로 정명훈 지휘로 피아니스트 임윤찬과 드레스덴 슈타츠카펠레가 1일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 슈만 피아노 협주곡을 협연하고 있다. 빈체로 제공

연주회를 연 첫 곡은 베버의 오페라 ‘마탄의 사수’ 서곡. SKD와 정명훈 모두에게 상징성이 큰 선곡이다. 1548년 창단된 SKD에서 궁정악장으로 활동했던 베버가 남긴 이 서곡은 악단의 ‘뿌리’에 가깝다. 정명훈은 2001년 SKD와 처음 호흡을 맞춘 뒤 2012년부터 수석객원지휘자로 함께해 왔다. 또 ‘마탄의 사수’는 그가 여러 무대에서 자신만의 인장을 찍어온 레퍼토리다. 정명훈의 해석은 극적 효과를 과장하기보다 구조와 호흡을 중심에 뒀다. 숲의 정서, 사냥의 긴장, 초자연적 분위기를 음향 대비로 밀어붙이기보다는 하나의 긴 흐름으로 묶어내며 각 장면의 색채를 선명하게 떠올렸다. 극도로 섬세한 흐름과 자연스러운 질감의 서곡이 관객을 매료시켰다.

이어진 무대에선 갈채속에 임윤찬이 등장했다. 라흐마니노프 피아노 협주곡 3번으로 세계를 놀라게 한 후 쇼팽과 바흐, 차이콥스키를 거치며 ‘해석의 피아니스트’로 자리매김해 온 젊은 천재 피아니스트가 이날 선택한 곡은 슈만 피아노 협주곡. 1845년 역시 드레스덴에서 초연된 작품이다. 이상권 음악평론가는 “임윤찬은 슈만의 텍스트를 단순히 해체하는 것이 아니라 그 내부로 침잠하여, 음표 하나하나를 발화로, 쉼표를 사유의 여백으로 변환시켰다”며 “악보의 문법을 완벽하게 장악한 뒤에야 비로소 드러나는 이 자유로움은, 동시대 연주자들이 지향해야 할 슈만 해석의 가장 이상적인 ‘레퍼런스’로 남을 것”이라고 평했다.

2부는 정명훈과 SKD가 드보르자크 교향곡 9번 ‘신세계로부터’를 연주했다. SKD 특유의 따뜻함과 고풍스러운 금관 음색이 정교한 현악 앙상블과 어우러지며 곡의 향수를 깊게 만들었다. 정명훈은 유장한 호흡으로 대곡을 섬세하게 직조했고 악단은 완벽한 호흡으로 지휘를 따라 움직였다. 목관이 서사를 이끌고, 현악은 마치 한 몸처럼 미세한 선율을 맞물렸다. 이 평론가는 “우리가 흔히 듣던 미국적인 ‘신세계’가 아니라, 구대륙의 프리즘을 통해 투영된 그리움의 서사였다”라고 호평하면서도, “다만 둥글게 연마된 금관과 유려한 목관에 비해, 이를 지탱해야 할 현악기군의 밀도가 다소 엷은 감이 있어 드보르자크 특유의 묵직한 보헤미안적 체취를 기대하는 관객들에게는 다소 결이 다른 경험이었을 것”이라고 설명했다.

끊이지 않는 갈채를 받으며 정명훈은 특별한 감상을 밝히기까지 했다. 25년 차가 된 SKD와 특별한 인연을 강조하며 “국력이 커지면서 유럽 명문악단이 아시아 순회가 아니라 한국 관객만을 만나기 위해 오는 시대가 됐다”고 강조했다. 그러면서 SKD 예술가들도 한국, 예술의전당 콘서트홀을 특히 사랑한다며 드로르자크 교향곡 7번 3악장 일부를 앙코르곡으로 선사했다.

