명창환 “소상공인 위기, 여수형 회복 모델 필요…지역화폐 확대해야”

명창환 전 전남도 행정부지사가 장기 경기침체로 벼랑 끝에 몰린 여수 지역 소상공인의 현실을 진단하며, 지역화폐 확대와 상권 맞춤형 회복 프로그램 도입 등 실질적인 지역경제 회복 대책 마련을 촉구했다.

명 전 부지사는 2일 보도자료를 통해 “전남·광주 행정통합과 선거를 둘러싼 거대 정치 담론 속에서 정작 지역경제의 근간인 소상공인 대책은 형식적 수준에 머물러 있다”며 “상가 공실이 늘고 자영업자의 폐업과 부채 부담이 가중되고 있지만, 이를 돌파할 특단의 대책은 보이지 않는다”고 지적했다.

명창환 전 전남도 행정부지사. 세계일보 DB

그는 특히 “지금 여수의 상황은 단순한 경기 둔화가 아니라 구조적인 장기 침체 국면”이라며 “소액 지원이나 일회성 행사로는 지역 상권 회복이 불가능하다”고 강조했다.

명 전 부지사는 ‘여수형 소상공인 회복 모델’로 네 가지 종합 대책을 제시했다. 우선 지역 내 소비 선순환을 위해 섬섬여수페이 발행 규모를 확대하고 할인율과 사용처를 늘려야 한다고 주장했다. 아울러 디지털 이용에 취약한 고령층을 위해 전용 예산을 별도로 확보해 정책 체감도를 높여야 한다고 덧붙였다.

또 주요 상권을 유형별로 분석해 매출 구조와 유동 인구, 업종 분포를 반영한 ‘상권별 맞춤 회복 프로그램’ 도입을 제안했다. 진단–처방–성과 관리로 이어지는 체계적인 지원과 함께, 전담 공무원이 상인회와 상시 소통하며 행정·금융·마케팅 지원을 연계하는 ‘상권별 공무원 전담제’ 도입 필요성도 제기했다.

지역 상생 방안으로는 ‘착한 임대료’ 확산을 제시했다. 건물주와 상인, 지자체가 참여하는 상생 협약을 통해 임대료 인하에 동참한 건물주에게 세제 혜택과 공공 인센티브를 제공하고, 장기 공실 상가에는 리모델링 지원과 청년·소상공인 입점을 연계해 상권 회복의 마중물을 만들자는 구상이다.

이와 함께 매출 회복이 시급한 상권을 중심으로 ‘상권 집중 주간’을 운영해 지역화폐 추가 할인, 공공기관 선구매, 문화행사 연계 소비 촉진 캠페인을 패키지로 추진하는 단기 집중형 소비 회복 모델도 제안했다.

명 전 부지사는 청년 창업과 기존 소상공인을 연계하는 복합 정책의 필요성도 언급하며, 공공 청년 공유주방 등 협업 모델을 통해 청년에게는 창업 기회를, 기존 상인에게는 인력과 아이디어를 연결하는 새로운 지역경제 모델을 만들어야 한다고 강조했다.

그는 “현장에서 체감하는 실물경제 상황은 최악의 수준”이라며 “통합과 선거도 중요하지만, 그보다 먼저 오늘 하루 장사를 걱정하는 시민들의 목소리에 답해야 한다”고 말했다. 이어 “이제는 보여주기식 정책이 아니라 상권 현장에서 실제로 체감할 수 있는 대책으로 당장 전환해야 할 시점”이라며 “과감하고 효능감 있는 행정으로 소상공인의 삶부터 지켜야 한다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지