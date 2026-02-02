블랙핑크, '마지막처럼' 뮤직비디오 15억뷰 돌파

그룹 블랙핑크의 '마지막처럼' 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 15억회를 넘어섰다.

2일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 '마지막처럼' 뮤직비디오는 이날 오전 2시57분 유튜브 조회 수 15억뷰를 달성했다.

지난 2017년 6월22일 공개된 이후 약 8년 7개월 만에 세운 기록이다. 이로써 블랙핑크는 15억뷰 이상인 영상을 총 5편 보유하게 됐다.

앞서 '뚜두뚜두'(DDU-DU DDU-DU·23억뷰), '킬 디스 러브'(Kill This Love·21억뷰), '붐바야'(18억뷰) 뮤직비디오와 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상(19억뷰)이 같은 조회수를 달성했다.

'마지막처럼'은 중독성 있는 신시사이저 음향과 로맨틱한 가사가 특징인 댄스곡이다.

이 노래는 미국, 영국을 포함한 74개국 아이튠즈 송차트에서 1위에 올랐으며, 월드와이드 차트 정상을 꿰찼다. 또 같은 해 '전 세계에서 가장 많은 사랑을 받은 K팝 비디오'로 선정되기도 했다.

한편 블랙핑크는 오는 27일 세 번째 미니 앨범 '데드라인'(DEADLINE)을 발매하며 완전체로 컴백한다.

이들이 완전체로 앨범을 선보이는 것은 지난 2022년 정규 2집 '본 핑크'(BORN PINK) 이후 3년 5개월 만이다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지