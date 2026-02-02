하루 커피 3~5잔, 만성질환 위험 감소에 ‘도움’··· 과다 섭취는 주의해야

현대인의 기호식품인 커피가 사람의 웰빙(Well-Being)에 미치는 영향을 종합적으로 분석한 리뷰 연구논문이 미국에서 나왔다. ‘커피가 건강과 웰빙에 미치는 영향’(Coffee’s Impact on Health and Well-Being)이란 제목의 이 논문은 영양학 분야 학술지 ‘뉴트리언츠’ 최근호에 실렸다. 이 논문은 미국 웨스트버지니아 의대 라이언 에마디 박사와 미국 모간 주립 대학 컴퓨터·수학·자연과학과 파린 카망가르 박사가 함께 발표했다.

논문에 따르면, 일반적인 성인의 하루 3~5잔의 커피 섭취는 전체 사망률(all-cause mortality) 감소와 심혈관질환·제2형(성인형) 당뇨병·뇌졸중·호흡기질환·인지 기능 저하와 일부 암(간·자궁 등) 위험 감소와 일관된 연관성을 보여왔다. 이런 커피의 이점은 카페인 포함·비포함(디카페인) 커피 모두에서 관찰됐다.

사진=게티이미지뱅크

이 리뷰는 “커피=건강에 좋다/나쁘다”라는 단순 논쟁을 넘어서 커피의 생리적 영향 경로를 설명한다. 커피엔 클로로젠산·카페인 등 다양한 생리활성 성분이 포함돼 있으며, 이는 포도당 대사 개선·지방 산화 촉진·염증 감소·폐 기능 향상 등 여러 경로에서 건강에 긍정적 영향을 줄 수 있다고 연구진은 설명됐다.

커피는 적절하게 마실 때 사망·만성질환 위험을 낮추고, 웰빙을 개선하는 음료로 자리매김할 가능성이 크다는 것이 이 리뷰의 핵심 메시지다. 특히 심장질환·당뇨병·암 등의 위험을 낮추는 커피 섭취 효과는 여러 인구 집단에서 반복적으로 관찰됐다는 점에서 신뢰성을 갖는다고 연구진은 강조했다.

연구진은 논문에서 “커피는 전 세계적으로 가장 많이 소비되는 음료 중 하나여서, 그 건강 영향은 임상의·영양학자·소비자 모두에게 매우 중요한 주제”라고 밝혔다. 세계 수십 개 역학연구를 바탕으로 한 이번 논문은 적절한 커피 섭취량(3~5잔)을 기준으로 건강 정책이나 임상적 권고를 수립하는 데도 참고될 수 있다는 의견을 제시하고 있다.

커피가 웰빙에 미치는 영향은 질병 예방 차원뿐 아니라 일상적 생활 측면에서도 언급됐다. 예컨대 커피는 수분 유지 지원, 정신 예리성 향상, 신체 기능 개선, 심지어 수술 후 장 복원 촉진 효과까지 있을 수 있다는 연구도 존재한다고 평가됐다. 그러나 논문은 모든 결과가 무조건적이지 않다고 경고한다. 개인별 건강 상태, 카페인 민감성 등을 고려해 균형 있는 섭취가 필요하다. 과도한 카페인 섭취는 불안이나 수면 장애 등 부작용을 유발할 수 있음을 논문은 지적했다. 특히 임신 중인 여성은 카페인 일일 섭취가 200㎎(약 커피 2잔) 이하로 제한돼야 한다는 견해를 제시했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지