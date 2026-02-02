출범 ‘영종구’ 새 얼굴 상징물, 미래지향적 이미지 시각화

인천형 행정체제 개편으로 올 하반기 출범하는 ‘영종구’ 상징물(CI·캐릭터)이 최종 확정됐다. 공항, 바다, 하늘 등 영종구의 지리적 특성과 개방성·성장성·미래지향적 이미지를 시각적으로 나타낸 게 특징이다.

인천 중구는 7월 1일 새롭게 시작하는 영종구 상징물을 디자인(안)의 완성도, 상징성, 영종구의 정체성 등을 종합적으로 심사해 선정했다고 2일 밝혔다. 앞서 주민 대표, 구의원, 디자인·브랜드·도시경관 분야 전문가 등이 참여하는 ‘상징물 선정위원회’를 열었다.

구는 지난해 9월부터 상징마크와 캐릭터를 개발하기 위해 사전인식 조사, 전문가 자문, 내부 검토 등의 절차를 밟았다. 전 국민 선호도조사 땐 온라인과 인천국제공항, 운서역, 각 동 행정복지센터 등 여러 현장에서 오프라인 설문을 병행하는 등 각계각층의 다양한 목소리 수렴에 나섰다.

누구나 쉽게 인식하고, 여러 매체에 활용할 수 있도록 간결하면서도 상징성 높은 디자인으로 완성됐다는 것이 구의 설명이다. 상징마크는 영종구의 지속적 확장성과 비상을 무한대(∞) 궤적과 날개 모양으로 표현됐다. 오른쪽으로 뻗어나가는 곡선 형태를 취해 무한히 성장하는 도시 정체성을 나타내는 데 초점이 맞춰졌다.

캐릭터는 영종구에서 태어나 바다와 하늘이 만나는 곳에서 사는 요정 ‘영이’다. 무한대 형태의 고글을 써 도시의 끝없는 가능성과 함께 하늘만큼 넓은 마음으로 사람과 사람을 잇는다는 의미가 담겼다. 김정헌 중구청장은 “행정 주도가 아닌 주민 참여와 공감을 바탕으로 선보인 영종구 공식 이미지”라고 소개했다.

