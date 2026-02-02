“하루 1만원씩 모아 1095만원 기부”…충북 단양군 기부천사 또 왔다

“뭐가 그리 바쁘고 힘들었는지 여기 오는 길이 멀었나 봅니다.”

하루 1만원, 1년을 모아 365만원을 기부한 충북 단양군의 기부천사가 3년째 따뜻한 행보를 이어가고 있다.

2일 군에 따르면 지난달 28일 오후 3시쯤 익명의 기부자가 군청 주민복지과를 방문해 현금 365만원이 담긴 봉투를 맡겼다. 직원들이 뒤따라가 인적 사항을 요청했지만 “이름은 중요하지 않다”는 말만 남기고 자리를 떠났다.

충북 단양군에 지난달 28일 하루 1만원씩 모아 365만원을 3년째 맡긴 익명의 기부자가 남긴 손 편지와 기부금. 단양군 제공

50대로 추정되는 이 여성 기부자는 3년째 군청을 찾았다. 하루 1만원씩 모아 1년간 365만원을 기부해 올해로 1095만원을 맡긴 것이다.

그는 봉투에 편지를 담았다. 편지에는 “뭐가 그리 바쁘고 힘들었는지 여기 오는 길이 조금은 멀었나 봅니다”라며 “누군가에게 조금이나마 보탬이 되고 싶은 간절한 맘을 늘 품고 살다 보니 언제나 베풀고 싶은 심정은 간절한데 현실 속에 느끼고 있는 나의 생활에 충실해야 하니 맘의 여유가 조금은 모자랐던 것 같아요”라고 썼다. 그러면서 “행복한 맘, 감사한 맘, 웃으며, 나눔을 주려고, 베풀면 살려 노력하는 이웃”이라며 “작게나마 누군가에게 보탬의 역할을 주는 일말의 빛이 되길 바라는 맘”이라고 적었다.

그는 2024년 첫 기부 때는 얼굴을 마스크와 모자로 가렸다, 당시 편지엔 “단양에 들어온 지 30년이라는 세월이 지나가고 있다”며 “하루 1만원씩 1년을 모아서 작은 기부를 하려고 한다”고 했다.

기부금은 충북사회복지공동모금회로 전달됐다. 군은 해당 성금을 지역 내 저소득 취약계층 가구에 전달해 실질적인 도움이 되게 한다는 구상이다.

군 관계자는 “하루 1만원씩 1년을 모아 365만원을 기부한다는 것은 개인에게 결코 쉬운 일이 아니다”라며 “금액보다 365일 동안 이웃을 생각하며 마음을 모았다는 점에서 더 값지고 소중한 기부”라고 전했다.

