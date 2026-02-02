기아, 고성능 전기차 GT 라인업 확장…연식변경 모델 동시 출시

(좌측부터) EV4 GT·EV3 GT·EV5 GT. 사진=기아 제공

기아가 고성능 전기차 GT 라인업을 확대하고 주요 모델의 연식변경 차량을 2일 출시했다.

이날 출시된 고성능 라인업은 △소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) EV3 GT, 준중형 전기 세단 EV4 GT, 준중형 전기 SUV EV5 GT 등이다. EV3·EV4·EV9 모델은 연식변경 됐다.

고성능 라인업 GT모델에는 듀얼 모터 시스템을 탑재해 기본형 대기 강력한 주행 성능을 구현한다.

또 GT 전용 내·외장 디자인과 펀드라이빙 특화 사양 적용으로 스포티한 주행 감각을 선사한다.

EV3 GT와 EV4 GT는 전·후륜에 각각 145㎾, 70㎾ 모터를 탑재해 합산 최고 출력 215㎾(292마력), 합산 최대 토크 468Nm(47.7㎏f·m)를 낸다.

EV5 GT는 전·후륜에 각각 155㎾, 70㎾ 모터를 탑재해 합산 최고 출력 225㎾(306마력), 합산 최대 토크 480Nm(48.9㎏f·m)를 발휘한다.

EV3와 EV4의 연식변경 모델은 안전 및 편의 사양을 강화하고, 상품성의 완성도를 개선하면서도 판매 가격은 동결했다.

또 이번에 연식변경 모델 전 트림에는 운전자의 가속 페달 오조작으로 인한 사고 위험을 줄이는 페달 오조작 안전 보조와 가속 제한 보조(GT 모델 미적용)가 기본 적용됐다.

EV9은 기존 트림에 엔트리 트림 라이트를 새롭게 운영해 가격 부담을 줄였다.

기아 관계자는 "기아의 전동화 철학을 집약한 GT 모델 출시로 전용 전기차 라인업을 확대하고, 주요 모델의 연식변경을 통해 라인업 전반의 상품 경쟁력을 강화했다"고 말했다.

한편 EV3 GT, EV4 GT, EV5 GT의 시작가는 각각 5375만원, 5517만원, 5660만원이다.

연식변경된 EV3의 판매 가격은 3995만원부터, EV4는 4042만원부터, EV9은 6197만원부터다.

